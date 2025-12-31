2 year warranty
Dihentikan
LR03P2F/97
Memberi daya pada semua perangkat yang sangat mengonsumsi energi
Produk-produk elektronik saat ini, seperti mainan elektronik dan audio portabel, menggunakan lebih banyak daya lebih dari sebelumnya. Gunakan perangkat lebih lama berkat baterai Power Alkalin Philips.
AAA
Alkalin
Teknologi alkalin memastikan aliran daya untuk perangkat yang memerlukan banyak daya.
Simbol bebas bahasa universal pada kemasan yang menjelaskan bagaimana dan di mana baterai dapat atau sebaiknya digunakan.
Baterai alkalin enam kali lebih baik dibandingkan baterai Karbon Zinc pada umumnya.