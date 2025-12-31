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Dihentikan

Power AlkalineBaterai

LR03P2F/97

Memberi daya pada semua perangkat yang sangat mengonsumsi energi

Produk-produk elektronik saat ini, seperti mainan elektronik dan audio portabel, menggunakan lebih banyak daya lebih dari sebelumnya. Gunakan perangkat lebih lama berkat baterai Power Alkalin Philips.

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Memberi daya pada semua perangkat yang sangat mengonsumsi energi

  • AAA

  • Alkalin

Teknologi alkalin cocok untuk perangkat yang memerlukan banyak daya

Teknologi alkalin memastikan aliran daya untuk perangkat yang memerlukan banyak daya.

Petunjuk pengguna bebas bahasa yang mudah dipahami

Simbol bebas bahasa universal pada kemasan yang menjelaskan bagaimana dan di mana baterai dapat atau sebaiknya digunakan.

Baterai alkalin 6x lebih baik dibandingkan Karbon Zinc pada umumnya

Baterai alkalin enam kali lebih baik dibandingkan baterai Karbon Zinc pada umumnya.

Spesifikasi Teknis

Manual &amp; Dokumentasi

Brosur komersial yang diterjemahkan

  • PDF berkas, 235.4 kB
  • 21 July 2026

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