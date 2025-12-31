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Ultra AlkalineBaterai

LR20E2B/97

Tenaga luar biasa untuk perangkat dengan tuntutan daya tinggi

Ketika Anda menginginkan yang terbaik, pilih baterai Ultra Alkalin. Baterai ini memberikan 30% lebih banyak daya dibandingkan baterai alkalin dan cocok untuk perangkat dengan tuntutan daya tinggi.

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Tenaga luar biasa untuk perangkat dengan tuntutan daya tinggi

  • D

  • Ultra Alkalin

Baterai alkalin 6x lebih baik dibandingkan Karbon Zinc pada umumnya

Baterai alkalin enam kali lebih baik dibandingkan baterai Karbon Zinc pada umumnya.

Baterai tetap awet digunakan hingga 5 tahun

Semua baterai mengalami kehilangan energi bila tidak digunakan. Kami menjamin baterai tetap memiliki setidaknya 80% energinya semula sebelum tanggal penggunaan terbaiknya (best-before).

Warna membuat ukuran baterai mudah dikenali

Agar ukuran baterai yang paling umum mudah dikenali, kami menggunakan kode warna untuk ukuran baterai sesuai dengan standar industri.

Spesifikasi Teknis

Manual &amp; Dokumentasi

Brosur komersial yang diterjemahkan

  • PDF berkas, 281.1 kB
  • 21 July 2026

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