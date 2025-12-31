2 year warranty
Dihentikan
LR20E2B/97
Tenaga luar biasa untuk perangkat dengan tuntutan daya tinggi
Ketika Anda menginginkan yang terbaik, pilih baterai Ultra Alkalin. Baterai ini memberikan 30% lebih banyak daya dibandingkan baterai alkalin dan cocok untuk perangkat dengan tuntutan daya tinggi.
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Ultra Alkalin
Baterai alkalin enam kali lebih baik dibandingkan baterai Karbon Zinc pada umumnya.
Semua baterai mengalami kehilangan energi bila tidak digunakan. Kami menjamin baterai tetap memiliki setidaknya 80% energinya semula sebelum tanggal penggunaan terbaiknya (best-before).
Agar ukuran baterai yang paling umum mudah dikenali, kami menggunakan kode warna untuk ukuran baterai sesuai dengan standar industri.