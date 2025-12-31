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Dihentikan

PowerLifeBaterai

LR20P2B/97

Memberi daya pada semua perangkat yang sangat mengonsumsi energi

Produk-produk elektronik saat ini, seperti mainan elektronik dan audio portabel, menggunakan lebih banyak daya lebih dari sebelumnya. Gunakan perangkat lebih lama berkat baterai PowerLife Philips.

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Memberi daya pada semua perangkat yang sangat mengonsumsi energi

  • D

  • Alkalin

Baterai Alkalin Philips mengandung 0% Kadmium, Merkuri, Timbal

Baterai Philips ini dijamin bebas dari logam berat berbahaya seperti Kadmium, Merkuri, dan Timbal.

Teknologi alkalin cocok untuk perangkat yang memerlukan banyak daya

Teknologi alkalin memastikan aliran daya untuk perangkat yang memerlukan banyak daya.

Baterai tetap awet digunakan hingga 5 tahun

Semua baterai mengalami kehilangan energi bila tidak digunakan. Kami menjamin baterai tetap memiliki setidaknya 80% energinya semula sebelum tanggal penggunaan terbaiknya (best-before).

Spesifikasi Teknis

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