2 year warranty
Dihentikan
LR6P12B/97
Memberi daya pada semua perangkat yang sangat mengonsumsi energi
Produk-produk elektronik saat ini, seperti mainan elektronik dan audio portabel, menggunakan lebih banyak daya lebih dari sebelumnya. Jalankan perangkat lebih lama dengan PowerLife Alkalin.
AA
Alkalin
Teknologi alkalin memastikan aliran daya untuk perangkat yang memerlukan banyak daya.
Semua baterai mengalami kehilangan energi bila tidak digunakan. Kami menjamin baterai tetap memiliki setidaknya 80% energinya semula sebelum tanggal penggunaan terbaiknya (best-before).
Baterai alkalin enam kali lebih baik dibandingkan baterai Karbon Zinc pada umumnya.