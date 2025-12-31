2 year warranty
Dihentikan
LR6P2B/97
Memberi daya pada semua perangkat yang sangat mengonsumsi energi
Produk-produk elektronik saat ini, seperti mainan elektronik dan audio portabel, menggunakan lebih banyak daya lebih dari sebelumnya. Gunakan perangkat lebih lama berkat baterai Power Alkalin Philips.
AA
Alkalin
Baterai alkalin enam kali lebih baik dibandingkan baterai Karbon Zinc pada umumnya.
Teknologi alkalin memastikan aliran daya untuk perangkat yang memerlukan banyak daya.
Baterai Philips ini dijamin bebas dari logam berat berbahaya seperti Kadmium, Merkuri, dan Timbal.