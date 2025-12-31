2 year warranty
LUM11012U2500X2
Ganti. Pegang Kemudi. Berkendara Penuh Percaya Diri.
Ganti lampu depan kendaraan Anda dengan jajaran lampu Philips Ultinon Access LED. Pemasangannya cepat dan mudah seperti lampu halogen! Tingkatkan pencahayaan dan nikmati teknologi LED terbaru di mobil Anda.
LED-HL [≈HIR2]
Bohlam LED Direct-fit
Lampu putih terang 6000 K
Sistem otomotif canggih
Dengan bohlam LED Philips Ultinon Access, pemasangan begitu cepat dan mudah sehingga proses retrofit-nya pun sangat mudah! Anda tidak perlu memeriksa kompatibilitas atau cincin adaptor: Bohlam LED Philips Ultinon Access memiliki bodi ultra-ringkas dan alas kompatibel IEC 60061 terintegrasi. Desainnya yang direct-fit memiliki ukuran yang sama dengan bohlam halogen sehingga mudah dipasang di ruang sempit. Lampu ini mudah dipasang di kendaraan yang dilengkapi bohlam tipe HIR2 dan memastikan kompatibilitas luas dengan sebagian besar model kendaraan*.
Bohlam LED Philips Ultinon Access didesain untuk memberikan performa berkas cahaya yang lebih baik daripada bohlam halogen dalam desain yang ringkas dan universal. Dengan menggunakan inovasi terbaru dari teknologi LED, bohlam ini menghadirkan fluks cerah yang sama dengan bohlam halogen standar ECE, tetapi dengan performa berkas cahaya yang jauh lebih baik menggunakan lebih sedikit energi. Bohlam LED Philips Ultinon Access memberikan pengemudi penglihatan jalan yang lebih baik, sehingga lebih mudah untuk mendeteksi rintangan dan mengemudi dengan lebih aman.
Lampu Philips yang berteknologi canggih telah dikenal di industri otomotif selama lebih dari 100 tahun. Menyadari bahwa performa produk kami bergantung pada kompatibilitasnya dengan permintaan di lingkungan otomotif masa kini, kami merancang produk kami semirip mungkin dengan standar industri. Bohlam LED Philips Ultinon Access kami mematuhi standar EMI untuk interferensi elektromagnetik. Dirancang secara presisi sesuai dengan kebutuhan di dunia otomotif, bohlam kami tidak akan mengganggu pengoperasian komponen kendaraan lainnya.
Temukan Pertanyaan Umum, panduan pengguna, informasi keselamatan, dan tip
Ulasan
Anda bertanggung jawab sepenuhnya untuk memastikan bahwa penggunaan lampu retrofit LED mematuhi persyaratan hukum setempat yang berlaku. Lampu tidak diizinkan untuk digunakan di jalan umum.