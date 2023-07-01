Penggantian bebas repot

Beberapa model mobil mungkin memiliki kebutuhan bohlam retrofit berbasis LED yang berbeda. Itulah sebabnya kami mengembangkan aksesori Philips yang pintar, seperti ring Adaptor Philips dan adaptor CANBus, sehingga pengemudi dapat mengganti ke teknologi LED dengan pilihan model mobil yang lebih banyak. Periksa apakah Anda memerlukan aksesori Philips LED opsional untuk memastikan kesesuaian terbaik dengan mobil Anda. Temukan informasi lebih lanjut tentang aksesori Philips di sini*.