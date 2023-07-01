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Lampu LED ultra-terang berdaya tinggi
Tunjukkan semangat Anda. Tunjukkan gaya Anda dalam kegelapan. Philips Ultinon Rally 3550 menghasilkan cahaya LED putih 50 watt yang kuat di tempat yang dibutuhkan. Sistem pendinginan cerdas dan desain berkualitas Philips memberikan kecerahan sangat tinggi yang tahan lama.See all benefits
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Berkat desain daya tingginya, LED Philips Ultinon Rally 3550 membuat Anda menikmati kecerahan tinggi hingga 50 W dan 4500 lm. Manfaatkan pengalaman kami dalam solusi lampu otomotif dan dapatkan kecerahan luar biasa sesuai kepentingannya, membantu Anda bereaksi lebih cepat terhadap potensi bahaya di depan Anda.
Mengemudi dengan LED Philips Ultinon Rally 3550 mengutamakan gaya sekaligus keselamatan Anda. Lihat dan terlihat dengan cahaya putih 6500 Kelvin penuh gaya untuk kenyamanan mengemudi yang lebih baik. Selain mendapatkan tampilan yang menarik, bohlam ini memberikan kontras yang lebih baik, memungkinkan Anda mengenali rintangan dan rambu jalan lebih baik dalam kegelapan.
Beberapa model mobil mungkin memiliki kebutuhan bohlam retrofit berbasis LED yang berbeda. Itulah sebabnya kami mengembangkan aksesori Philips yang pintar, seperti ring Adaptor Philips dan adaptor CANBus, sehingga pengemudi dapat mengganti ke teknologi LED dengan pilihan model mobil yang lebih banyak. Periksa apakah Anda memerlukan aksesori Philips LED opsional untuk memastikan kesesuaian terbaik dengan mobil Anda. Temukan informasi lebih lanjut tentang aksesori Philips di sini*.
LED berdaya tinggi menghasilkan panas lebih tinggi, yang dapat mengurangi output cahaya dan mempersingkat masa pakai bohlam. Lampu LED terbaik mengelola panas dengan efektif. LED Philips Ultinon Rally 3550 dilengkapi AirCool+, sistem pengelolaan panas canggih yang dilengkapi tabung pendingin tembaga khusus dan desain heatsink inovatif. Lapisan ini berpadu untuk mengatasi panas dengan cepat, menyediakan masa pakai lampu hingga 1.500 jam dalam kondisi nyata, dan menghasilkan performa bebas masalah dalam mobil Anda. Dengan begitu Anda dapat memastikan bahwa saat memasang Philips, Anda mendapatkan kecerahan dan kualitas yang tahan lama.
Melihat lebih baik sangat penting bagi keselamatan Anda, demikian juga penurunan tingkat kesilauan dari lampu depan. Banyak produk berdaya tinggi mengutamakan kesenangan daripada keselamatan. Dengan lampu Philips Ultinon Rally 3550, Anda mendapatkan output cahaya ultra tinggi dengan silau yang wajar.
Lampu mobil Philips yang berteknologi canggih sangat terkenal di industri otomotif selama lebih dari 100 tahun. Produk kualitas kelas otomotif Philips dirancang dan dikembangkan mengikuti proses kontrol kualitas yang ketat, menghasilkan standar produksi yang tinggi.
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