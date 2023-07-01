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  • Lampu LED ultra-terang berdaya tinggi Lampu LED ultra-terang berdaya tinggi Lampu LED ultra-terang berdaya tinggi

    Ultinon Rally 3550 HL Bohlam lampu depan mobil berdaya tinggi

    11012U3550X2

    Lampu LED ultra-terang berdaya tinggi

    Tunjukkan semangat Anda. Tunjukkan gaya Anda dalam kegelapan. Philips Ultinon Rally 3550 menghasilkan cahaya LED putih 50 watt yang kuat di tempat yang dibutuhkan. Sistem pendinginan cerdas dan desain berkualitas Philips memberikan kecerahan sangat tinggi yang tahan lama.

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    Ultinon Rally 3550 HL Bohlam lampu depan mobil berdaya tinggi

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    Lampu LED ultra-terang berdaya tinggi

    Lepaskan kekuatan cahaya

    • LED-HL [≈HIR2]
    • Jumlah bola lampu: 2
    • 12 V, 50 W, 4500 lm, 6500 K
    • Sistem otomotif canggih

    Nikmati lebih banyak cahaya dengan daya tinggi dan kecerahan tinggi

    Berkat desain daya tingginya, LED Philips Ultinon Rally 3550 membuat Anda menikmati kecerahan tinggi hingga 50 W dan 4500 lm. Manfaatkan pengalaman kami dalam solusi lampu otomotif dan dapatkan kecerahan luar biasa sesuai kepentingannya, membantu Anda bereaksi lebih cepat terhadap potensi bahaya di depan Anda.

    Cahaya putih hingga 6500 Kelvin

    Mengemudi dengan LED Philips Ultinon Rally 3550 mengutamakan gaya sekaligus keselamatan Anda. Lihat dan terlihat dengan cahaya putih 6500 Kelvin penuh gaya untuk kenyamanan mengemudi yang lebih baik. Selain mendapatkan tampilan yang menarik, bohlam ini memberikan kontras yang lebih baik, memungkinkan Anda mengenali rintangan dan rambu jalan lebih baik dalam kegelapan.

    Penggantian bebas repot

    Beberapa model mobil mungkin memiliki kebutuhan bohlam retrofit berbasis LED yang berbeda. Itulah sebabnya kami mengembangkan aksesori Philips yang pintar, seperti ring Adaptor Philips dan adaptor CANBus, sehingga pengemudi dapat mengganti ke teknologi LED dengan pilihan model mobil yang lebih banyak. Periksa apakah Anda memerlukan aksesori Philips LED opsional untuk memastikan kesesuaian terbaik dengan mobil Anda. Temukan informasi lebih lanjut tentang aksesori Philips di sini*.

    Performa otomotif yang tahan lama

    LED berdaya tinggi menghasilkan panas lebih tinggi, yang dapat mengurangi output cahaya dan mempersingkat masa pakai bohlam. Lampu LED terbaik mengelola panas dengan efektif. LED Philips Ultinon Rally 3550 dilengkapi AirCool+, sistem pengelolaan panas canggih yang dilengkapi tabung pendingin tembaga khusus dan desain heatsink inovatif. Lapisan ini berpadu untuk mengatasi panas dengan cepat, menyediakan masa pakai lampu hingga 1.500 jam dalam kondisi nyata, dan menghasilkan performa bebas masalah dalam mobil Anda. Dengan begitu Anda dapat memastikan bahwa saat memasang Philips, Anda mendapatkan kecerahan dan kualitas yang tahan lama.

    Kesilauan terbatas meskipun pada output cahaya tinggi

    Melihat lebih baik sangat penting bagi keselamatan Anda, demikian juga penurunan tingkat kesilauan dari lampu depan. Banyak produk berdaya tinggi mengutamakan kesenangan daripada keselamatan. Dengan lampu Philips Ultinon Rally 3550, Anda mendapatkan output cahaya ultra tinggi dengan silau yang wajar.

    Yakinlah akan kualitas Philips yang andal

    Lampu mobil Philips yang berteknologi canggih sangat terkenal di industri otomotif selama lebih dari 100 tahun. Produk kualitas kelas otomotif Philips dirancang dan dikembangkan mengikuti proses kontrol kualitas yang ketat, menghasilkan standar produksi yang tinggi.

    Spesifikasi Teknis

    • Spesifikasi pemasaran

      Fitur utama produk
      Kecerahan tinggi, output lumen tinggi, AirCool+
      Manfaat yang diharapkan
      Daya tinggi, kecerahan lebih tinggi

    • Penjelasan produk

      Penggunaan
      Lampu jauh, lampu dekat
      Alas
      PX22d
      Nama resmi
      HIR2 LED 11012 U3550 12V X2
      Pengesahan ECE
      TIDAK
      Produk
      Ultinon Rally 3550 HL
      Teknologi
      LED
      Jenis
      LED-HL [≈HIR2]
      Kotak driver -Panjang (mm)
      53
      Kotak driver -Lebar (mm)
      31
      Kotak driver -Tinggi (mm)
      13

    • Masa pakai

      Masa pakai
      1500 jam

    • Karakteristik cahaya

      Lumen
      4500 lm
      Suhu warna
      6500 K

    • Karakteristik listrik

      Watt
      50  W
      Voltase
      12  volt

    • Informasi pemesanan

      Entri pesanan
      11012U3550X2
      Kode pemesanan
      72737031

    • Data Kemasan

      EAN1
      6974260727370
      EAN3
      6974260727387
      Jenis kemasan
      X2

    • Informasi produk dalam kemasan

      Panjang
      11.1  cm
      Lebar
      5  cm
      Tinggi
      15.5  cm
      Berat bersih per buah
      107.5  g
      Jumlah Kemasan
      2 potong
      MOQ (untuk profesional)
      6
      Berat kotor per buah [g]
      291,6

    • Informasi kemasan luar

      Panjang
      23.5  cm
      Lebar
      16  cm
      Tinggi
      16.6  cm
      Berat kotor [kg]
      1,8904
      Berat bersih [g]
      1749,6

    Badge-D2C

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    • Tidak berstandar ECE
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