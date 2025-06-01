LUM11012U3590X2/20
Lampu LED bertenaga nan luar biasa
Tingkatkan visibilitas Anda dengan lampu elegan nan bertenaga. Philips Ultinon Rally 3590 menghadirkan cahaya LED putih bertenaga 180 W** yang terang dengan output terfokus. Dilengkapi sistem pendingin pintar AirCool+ dan desain berkualitas khas Philips, lampu ini memberikan pencahayaan yang maksimal dan tahan lama.See all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Berkat output cahaya yang luar biasa, LED Philips Ultinon Rally 3590 memberikan visibilitas maksimal dengan daya hingga 180 W dan pencahayaan 15.000 lm.** Dengan pengalaman solusi lampu kami di bidang otomotif, Anda bisa mendapatkan manfaat terbaik dan sorot lampu yang terfokus sehingga membantu Anda merespons lebih cepat terhadap potensi bahaya yang ada di depan.
Penggunaan LED Philips Ultinon Rally 3590 dapat mempercantik mobil sekaligus meningkatkan keselamatan Anda. Lampu putih 6.500 Kelvin membantu Anda melihat dan terlihat, serta membuat berkendara lebih nyaman. Selain tampilannya yang memukau, lampu ini memberikan kontras yang lebih baik sehingga membantu Anda mengetahui objek dan rambu-rambu jalan dalam kondisi gelap dengan lebih baik.
Lampu depan LED Philips Ultinon Rally 3590 memiliki Watt yang tinggi bahkan melebihi lampu halogen. Lampu ini tidak akan memicu pesan kesalahan pada dasbor. Karena pengoperasiannya menggunakan Watt yang tinggi, lampu ini bebas dari masalah CANbus*** sehingga lebih awet serta dapat menghemat pengeluaran.
Memastikan lampu Anda sesuai dengan standar utama otomotif, berfungsi dengan baik, dan tahan lebih lama. Dengan sistem pendingin pintar AirCool+ yang istimewa, termasuk pipa panas ganda dan kipas berkinerja tinggi, LED Philips Ultinon Rally 3590 dirancang tahan hingga 1.500 jam pemakaian dalam kondisi sebenarnya dan memberikan performa terbaik pada mobil Anda. Tidak seperti beberapa produsen lampu otomotif lainnya, kami memastikan kompatibilitas elektromagnetik dengan kendaraan Anda dan performa pada suhu tinggi. Dengan demikian, Anda dijamin akan mendapatkan output cahaya yang terang dan kualitas yang tahan lama saat menggunakan lampu Philips.
Lampu mobil Philips yang berteknologi canggih sangat terkenal di industri otomotif selama lebih dari 100 tahun. Produk kualitas kelas otomotif Philips dirancang dan dikembangkan mengikuti proses kontrol kualitas yang ketat, menghasilkan standar produksi yang tinggi.
Spesifikasi pemasaran
Penjelasan produk
Masa pakai
Karakteristik cahaya
Karakteristik listrik
Informasi pemesanan
Data Kemasan
Informasi produk dalam kemasan
Informasi kemasan luar
