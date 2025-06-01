Cari istilah

ID
EN
  • Lampu LED bertenaga nan luar biasa Lampu LED bertenaga nan luar biasa Lampu LED bertenaga nan luar biasa

    Ultinon Rally 3590 HL Bohlam lampu depan mobil berdaya tinggi

    LUM11012U3590X2/20

    Lampu LED bertenaga nan luar biasa

    Tingkatkan visibilitas Anda dengan lampu elegan nan bertenaga. Philips Ultinon Rally 3590 menghadirkan cahaya LED putih bertenaga 180 W** yang terang dengan output terfokus. Dilengkapi sistem pendingin pintar AirCool+ dan desain berkualitas khas Philips, lampu ini memberikan pencahayaan yang maksimal dan tahan lama.

    See all benefits

    Ultinon Rally 3590 HL Bohlam lampu depan mobil berdaya tinggi

    Produk serupa

    See all Lampu depan
    Daftar

    Berlangganan newsletter kami

    Lampu LED bertenaga nan luar biasa

    Energi superbesar, visibilitas maksimal

    • LED-HL [≈HIR2]
    • Jumlah bola lampu: 2
    • 12 V, 180 W, 15.000 lm, 6.500 K*
    • Sistem otomotif canggih

    Lampu LED bertenaga nan luar biasa

    Berkat output cahaya yang luar biasa, LED Philips Ultinon Rally 3590 memberikan visibilitas maksimal dengan daya hingga 180 W dan pencahayaan 15.000 lm.** Dengan pengalaman solusi lampu kami di bidang otomotif, Anda bisa mendapatkan manfaat terbaik dan sorot lampu yang terfokus sehingga membantu Anda merespons lebih cepat terhadap potensi bahaya yang ada di depan.

    Cahaya putih hingga 6500 Kelvin

    Penggunaan LED Philips Ultinon Rally 3590 dapat mempercantik mobil sekaligus meningkatkan keselamatan Anda. Lampu putih 6.500 Kelvin membantu Anda melihat dan terlihat, serta membuat berkendara lebih nyaman. Selain tampilannya yang memukau, lampu ini memberikan kontras yang lebih baik sehingga membantu Anda mengetahui objek dan rambu-rambu jalan dalam kondisi gelap dengan lebih baik.

    Performa bebas masalah CANbus***

    Lampu depan LED Philips Ultinon Rally 3590 memiliki Watt yang tinggi bahkan melebihi lampu halogen. Lampu ini tidak akan memicu pesan kesalahan pada dasbor. Karena pengoperasiannya menggunakan Watt yang tinggi, lampu ini bebas dari masalah CANbus*** sehingga lebih awet serta dapat menghemat pengeluaran.

    Performa otomotif yang tahan lama

    Memastikan lampu Anda sesuai dengan standar utama otomotif, berfungsi dengan baik, dan tahan lebih lama. Dengan sistem pendingin pintar AirCool+ yang istimewa, termasuk pipa panas ganda dan kipas berkinerja tinggi, LED Philips Ultinon Rally 3590 dirancang tahan hingga 1.500 jam pemakaian dalam kondisi sebenarnya dan memberikan performa terbaik pada mobil Anda. Tidak seperti beberapa produsen lampu otomotif lainnya, kami memastikan kompatibilitas elektromagnetik dengan kendaraan Anda dan performa pada suhu tinggi. Dengan demikian, Anda dijamin akan mendapatkan output cahaya yang terang dan kualitas yang tahan lama saat menggunakan lampu Philips.

    Yakinlah akan kualitas Philips yang andal

    Lampu mobil Philips yang berteknologi canggih sangat terkenal di industri otomotif selama lebih dari 100 tahun. Produk kualitas kelas otomotif Philips dirancang dan dikembangkan mengikuti proses kontrol kualitas yang ketat, menghasilkan standar produksi yang tinggi.

    Spesifikasi Teknis

    • Spesifikasi pemasaran

      Fitur utama produk
      Daya besar, output lumen tinggi, AirCool+
      Manfaat yang diharapkan
      Daya besar, terang maksimal

    • Penjelasan produk

      Penggunaan
      Lampu jauh, lampu dekat
      Pengesahan ECE
      TIDAK
      Produk
      Ultinon Rally 3590 HL
      Teknologi
      LED
      Jenis
      LED-HL [≈HIR2]
      Alas
      PX22d
      Nama resmi
      LED HIR2 11012 U3590 12 V 90 W X2

    • Masa pakai

      Masa pakai
      1500 jam

    • Karakteristik cahaya

      Lumen
      15.000 lm**
      Suhu warna
      6500 K

    • Karakteristik listrik

      Watt
      180 W**
      Voltase
      12 V

    • Informasi pemesanan

      Entri pesanan
      11012U3590X2
      Kode pemesanan
      80008631

    • Data Kemasan

      EAN1
      6932080800086
      EAN3
      6932080800093
      Jenis kemasan
      X2

    • Informasi produk dalam kemasan

      Berat kotor per buah
      321.2  g
      Panjang
      11.1  cm
      Lebar
      5.0  cm
      Tinggi
      16.0  cm
      Berat bersih per buah
      118.3  g
      Jumlah Kemasan
      2 buah
      MOQ (untuk profesional)
      6

    • Informasi kemasan luar

      Panjang
      23.5  cm
      Lebar
      15.5  cm
      Tinggi
      17.5  cm
      Berat bersih per buah
      1.927  g
      Berat kotor per buah
      2.062  kg

    Badge-D2C

    Dapatkan dukungan untuk produk ini

    Temukan tip seputar produk, pertanyaan umum, buku panduan pengguna, serta informasi keselamatan dan kepatuhan.

    Produk yang disarankan

    Produk baru dilihat

    • Tidak berstandar ECE
    • Per pasang lampu, berlaku untuk H1, H7/H18, H11, HIR2, HB3/HB4, Fog H8/H11/H16 & H27W/2. H4/H18: 180/180 W, 8.800/11.800 lm, diukur selama 1 menit (Kondisi stabil - filamen tunggal: 170 W & 14.000 lm, H4: 170/170 W & 8.000/11.000)
    • Performa bebas masalah CANbus: Dalam beberapa kasus, lampu mungkin masih dapat berkedip dan memicu peringatan
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Seluruh hak cipta.

    Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.