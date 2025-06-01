Performa otomotif yang tahan lama

Memastikan lampu Anda sesuai dengan standar utama otomotif, berfungsi dengan baik, dan tahan lebih lama. Dengan sistem pendingin pintar AirCool+ yang istimewa, termasuk pipa panas ganda dan kipas berkinerja tinggi, LED Philips Ultinon Rally 3590 dirancang tahan hingga 1.500 jam pemakaian dalam kondisi sebenarnya dan memberikan performa terbaik pada mobil Anda. Tidak seperti beberapa produsen lampu otomotif lainnya, kami memastikan kompatibilitas elektromagnetik dengan kendaraan Anda dan performa pada suhu tinggi. Dengan demikian, Anda dijamin akan mendapatkan output cahaya yang terang dan kualitas yang tahan lama saat menggunakan lampu Philips.