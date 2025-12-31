2 year warranty
LUM11336U2510X2/20
1133625102
Berkendara dengan aman dalam segala cuaca
"Ganti lampu depan kendaraan Anda dengan Philips Ultinon WeatherVision LED. Rasakan peningkatan visibilitas di jalan serta kinerja LED yang luar biasa! Beralihlah ke lampu LED dengan bohlam praktis ini!*"
LED-HL [≈H3]
Bohlam LED Direct-fit
Lampu putih hangat 3500K
Sistem otomotif canggih
Bohlam LED Philips Ultinon WeatherVision memproyeksikan cahaya seperti halogen yang elegan pada suhu 3500 Kelvin. Bohlam ini memberikan gaya yang klasik pada mobil Anda sekaligus menawarkan kecerahan ekstra LED. Nikmati penglihatan yang lebih nyaman dalam kondisi cuaca buruk, seperti salju dan kabut, berkat pengurangan silaunya.
Dengan menghadirkan performa berkas cahaya superior, bohlam LED Philips Ultinon WeatherVision mengalahkan bohlam halogen dan memiliki desain yang ringkas dan kompatibel secara universal. Dengan menggunakan inovasi terbaru dari teknologi LED, lampu ini sesuai dengan kecerahan halogen standar ECE sekaligus meningkatkan efisiensi berkas cahaya dengan konsumsi energi yang lebih hemat. Bohlam LED Philips Ultinon WeatherVision memberikan pengemudi penglihatan jalan yang lebih baik, menjadikannya lebih mudah untuk mendeteksi rintangan dan mengemudi dengan lebih aman.
Dengan bohlam LED Philips WeatherVision, pemasangan begitu cepat dan mudah sehingga proses retrofit-nya pun sangat mudah! Anda tidak perlu memeriksa kompatibilitas atau cincin adaptor: Bohlam LED Philips Ultinon WeatherVision memiliki bodi ultra-ringkas dan alas kompatibel IEC 60061 terintegrasi. Desainnya yang direct-fit memiliki ukuran yang sama dengan bohlam halogen sehingga mudah dipasang di ruang sempit. Lampu ini mudah dipasang dan memastikan kompatibilitas luas dengan sebagian besar model kendaraan*.
Temukan Pertanyaan Umum, panduan pengguna, informasi keselamatan, dan tip
Ulasan
Anda bertanggung jawab sepenuhnya untuk memastikan bahwa penggunaan lampu retrofit LED mematuhi persyaratan hukum setempat yang berlaku. Lampu tidak diizinkan untuk digunakan di jalan umum.
Dibandingkan dengan standar legal minimum untuk bohlam halogen
Standar 2 tahun.