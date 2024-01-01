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  • Berkendara dengan aman dalam segala cuaca Berkendara dengan aman dalam segala cuaca Berkendara dengan aman dalam segala cuaca

    Ultinon WeatherVision Bohlam lampu depan mobil

    LUM11342U2510X2/20

    Berkendara dengan aman dalam segala cuaca

    Ganti lampu depan kendaraan Anda dengan Philips Ultinon WeatherVision LED. Rasakan peningkatan visibilitas di jalan serta kinerja LED yang luar biasa! Beralihlah ke lampu LED dengan bohlam praktis ini!*

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    Ultinon WeatherVision Bohlam lampu depan mobil

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    Berkendara dengan aman dalam segala cuaca

    Kesamaan warna dengan lampu halogen, pemasangan mudah, kinerja LED luar biasa

    • LED-HL [≈H4/H19]
    • Bohlam LED Direct-fit
    • Lampu putih hangat 3500 K
    • Sistem otomotif canggih

    Nikmati kehangatan lampu klasik 3500K

    Bohlam LED Philips Ultinon WeatherVision memproyeksikan cahaya seperti halogen yang elegan pada suhu 3500 Kelvin. Bohlam ini memberikan gaya yang klasik pada mobil Anda sekaligus menawarkan kecerahan ekstra LED. Nikmati penglihatan yang lebih nyaman dalam kondisi cuaca buruk, seperti salju dan kabut, berkat pengurangan silaunya.

    Performa berkas cahaya yang lebih baik daripada halogen**

    Dengan menghadirkan performa berkas cahaya superior, bohlam LED Philips Ultinon WeatherVision mengalahkan bohlam halogen dan memiliki desain yang ringkas dan kompatibel secara universal. Dengan menggunakan inovasi terbaru dari teknologi LED, lampu ini sesuai dengan kecerahan halogen standar ECE sekaligus meningkatkan efisiensi berkas cahaya dengan konsumsi energi yang lebih hemat. Bohlam LED Philips Ultinon WeatherVision memberikan pengemudi penglihatan jalan yang lebih baik, menjadikannya lebih mudah untuk mendeteksi rintangan dan mengemudi dengan lebih aman.

    Pemasangan plug-and-play

    Dengan bohlam LED Philips WeatherVision, pemasangan begitu cepat dan mudah sehingga proses retrofit-nya pun sangat mudah! Anda tidak perlu memeriksa kompatibilitas atau cincin adaptor: Bohlam LED Philips Ultinon WeatherVision memiliki bodi ultra-ringkas dan alas kompatibel IEC 60061 terintegrasi. Desainnya yang direct-fit memiliki ukuran yang sama dengan bohlam halogen sehingga mudah dipasang di ruang sempit. Lampu ini mudah dipasang dan memastikan kompatibilitas luas dengan sebagian besar model kendaraan*.

    Mematuhi standar otomotif

    Lampu Philips yang berteknologi canggih telah dikenal di industri otomotif selama lebih dari 100 tahun. Menyadari bahwa performa produk kami bergantung pada kompatibilitasnya dengan permintaan di lingkungan otomotif masa kini, kami merancang produk kami semirip mungkin dengan standar industri. Bohlam LED Philips Ultinon WeatherVision kami mematuhi standar EMI untuk interferensi elektromagnetik. Dirancang secara presisi sesuai dengan kebutuhan di dunia otomotif, bohlam kami tidak akan mengganggu pengoperasian komponen kendaraan lainnya.

    Performa yang tahan lama

    Bohlam LED Philips Ultinon WeatherVision diuji secara ketat serta diperiksa untuk memastikan ketahanan jangka panjang dan performa yang tahan lama. Jajaran produk kami menawarkan masa pakai hingga tiga kali lipat lebih lama dari bohlam halogen sejenis dan pencahayaan yang homogen selama masa pakai bohlam. Kebijakan garansi Philips mencakup bohlam LED Philips Ultinon WeatherVision.*** Nikmati teknologi terbaik masa kini dengan bohlam LED Philips Ultinon WeatherVision.

    Spesifikasi Teknis

    • Spesifikasi pemasaran

      Fitur utama produk
      Bohlam LED Direct-fit
      Manfaat yang diharapkan
      Pemasangan cepat dan mudah

    • Penjelasan produk

      Penggunaan
      Lampu Jauh, Lampu Dekat
      Nama Jenis LED
      [≈H4], [≈H19]
      Suhu Operasional
      -40°C / +85°C
      Produk
      Ultinon WeatherVision
      Teknologi
      LED
      Jenis
      H4, H19
      Persetujuan ECE R37
      Tidak
      Persetujuan ECE R10
      Y
      Bebas polaritas
      ya
      Alas
      P43t-38/PU43t-3
      Nama resmi
      LED H4/H19 11342 U2510 X2

    • Masa pakai

      Masa pakai
      1500 jam

    • Karakteristik cahaya

      Lumen
      1500 lm/1000 lm
      Suhu warna
      3500 K

    • Karakteristik listrik

      Watt
      20W
      Voltase
      12/24V

    • Informasi pemesanan

      Entri pesanan
      11342U2510X2
      Kode pemesanan
      72909131

    • Data Kemasan

      EAN1
      6974260729091
      EAN3
      6974260729107

    • Informasi produk dalam kemasan

      Panjang
      4.8cm  cm
      Lebar
      10.2cm  cm
      Tinggi
      10.6cm  cm
      Jumlah Kemasan
      2 buah
      MOQ (untuk profesional)
      6 set
      Berat bersih per buah [g]
      44,3 g
      Berat kotor per buah [g]
      119,5 g

    • Informasi kemasan luar

      Panjang
      15.5cm  cm
      Lebar
      11cm  cm
      Tinggi
      22cm  cm
      Berat kotor per buah
      0.85  kg

    Badge-D2C

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    • *Anda bertanggung jawab sepenuhnya untuk memastikan bahwa penggunaan lampu retrofit LED mematuhi persyaratan hukum setempat yang berlaku. Lampu tidak diizinkan untuk digunakan di jalan umum.
    • **Dibandingkan dengan standar legal minimum untuk bohlam halogen.
    • ***Standar 2 tahun.
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