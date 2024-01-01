Mematuhi standar otomotif

Lampu Philips yang berteknologi canggih telah dikenal di industri otomotif selama lebih dari 100 tahun. Menyadari bahwa performa produk kami bergantung pada kompatibilitasnya dengan permintaan di lingkungan otomotif masa kini, kami merancang produk kami semirip mungkin dengan standar industri. Bohlam LED Philips Ultinon WeatherVision kami mematuhi standar EMI untuk interferensi elektromagnetik. Dirancang secara presisi sesuai dengan kebutuhan di dunia otomotif, bohlam kami tidak akan mengganggu pengoperasian komponen kendaraan lainnya.