LUM11342U2510X2/20
Berkendara dengan aman dalam segala cuaca
Ganti lampu depan kendaraan Anda dengan Philips Ultinon WeatherVision LED. Rasakan peningkatan visibilitas di jalan serta kinerja LED yang luar biasa! Beralihlah ke lampu LED dengan bohlam praktis ini!*See all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Bohlam LED Philips Ultinon WeatherVision memproyeksikan cahaya seperti halogen yang elegan pada suhu 3500 Kelvin. Bohlam ini memberikan gaya yang klasik pada mobil Anda sekaligus menawarkan kecerahan ekstra LED. Nikmati penglihatan yang lebih nyaman dalam kondisi cuaca buruk, seperti salju dan kabut, berkat pengurangan silaunya.
Dengan menghadirkan performa berkas cahaya superior, bohlam LED Philips Ultinon WeatherVision mengalahkan bohlam halogen dan memiliki desain yang ringkas dan kompatibel secara universal. Dengan menggunakan inovasi terbaru dari teknologi LED, lampu ini sesuai dengan kecerahan halogen standar ECE sekaligus meningkatkan efisiensi berkas cahaya dengan konsumsi energi yang lebih hemat. Bohlam LED Philips Ultinon WeatherVision memberikan pengemudi penglihatan jalan yang lebih baik, menjadikannya lebih mudah untuk mendeteksi rintangan dan mengemudi dengan lebih aman.
Dengan bohlam LED Philips WeatherVision, pemasangan begitu cepat dan mudah sehingga proses retrofit-nya pun sangat mudah! Anda tidak perlu memeriksa kompatibilitas atau cincin adaptor: Bohlam LED Philips Ultinon WeatherVision memiliki bodi ultra-ringkas dan alas kompatibel IEC 60061 terintegrasi. Desainnya yang direct-fit memiliki ukuran yang sama dengan bohlam halogen sehingga mudah dipasang di ruang sempit. Lampu ini mudah dipasang dan memastikan kompatibilitas luas dengan sebagian besar model kendaraan*.
Lampu Philips yang berteknologi canggih telah dikenal di industri otomotif selama lebih dari 100 tahun. Menyadari bahwa performa produk kami bergantung pada kompatibilitasnya dengan permintaan di lingkungan otomotif masa kini, kami merancang produk kami semirip mungkin dengan standar industri. Bohlam LED Philips Ultinon WeatherVision kami mematuhi standar EMI untuk interferensi elektromagnetik. Dirancang secara presisi sesuai dengan kebutuhan di dunia otomotif, bohlam kami tidak akan mengganggu pengoperasian komponen kendaraan lainnya.
Bohlam LED Philips Ultinon WeatherVision diuji secara ketat serta diperiksa untuk memastikan ketahanan jangka panjang dan performa yang tahan lama. Jajaran produk kami menawarkan masa pakai hingga tiga kali lipat lebih lama dari bohlam halogen sejenis dan pencahayaan yang homogen selama masa pakai bohlam. Kebijakan garansi Philips mencakup bohlam LED Philips Ultinon WeatherVision.*** Nikmati teknologi terbaik masa kini dengan bohlam LED Philips Ultinon WeatherVision.
Spesifikasi pemasaran
Penjelasan produk
Masa pakai
Karakteristik cahaya
Karakteristik listrik
Informasi pemesanan
Data Kemasan
Informasi produk dalam kemasan
Informasi kemasan luar
Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.