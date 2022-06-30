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  • Tunjukkan jalan ke depan dengan lampu LED Tunjukkan jalan ke depan dengan lampu LED Tunjukkan jalan ke depan dengan lampu LED

    Ultinon Pro3021 Lampu LED elegan

    LUM11362U3021X2

    Tunjukkan jalan ke depan dengan lampu LED

    Bohlam lampu depan LED Philips** dirancang untuk memberikan nilai yang luar biasa, penerangan yang nyaman, dan kinerja yang andal. Dibuat agar tahan lama dan mudah dipasang, bohlam ini adalah peningkatan sempurna dari teknologi halogen ke LED.

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    Ultinon Pro3021 Lampu LED elegan

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    Tunjukkan jalan ke depan dengan lampu LED

    Lampu LED bergaya yang mudah dipasang

    • Jenis lampu: H11
    • Hingga 100% lebih terang
    • Cahaya putih terang 6.000 K
    • Garansi 2 tahun
    • Jumlah bola lampu: 2

    Cahaya Cool white yang berkualitas

    Untuk tampilan cool white yang kontemporer, ganti lampu depan mobil Anda dengan bohlam LED Philips Ultinon Pro3021. Dilengkapi chip LED yang kuat dengan suhu warna 6000 Kelvin, bohlam superior ini dirancang untuk kenyamanan berkendara maksimal. Lihat rintangan lebih cepat dan berkendara dengan lebih percaya diri tanpa menyilaukan pengguna jalan lainnya. Dapatkan performa dan gaya dengan bohlam LED Philips Ultinon Pro3021 kami.

    Bohlam tahan lama

    Lampu LED yang tepat adalah lampu berkualitas yang tahan lebih lama. Bohlam Philips Ultinon Pro3021 memiliki desain tahan lama dengan heat sink performa tinggi yang akan mengalihkan panas dari komponen penting pada lampu. Bohlam memiliki masa pakai hingga 2.000 jam, empat kali lebih lama daripada bohlam halogen***.

    Mudah dipasang

    Ukuran bohlam LED yang dioptimalkan adalah faktor krusial karena ukuran beberapa optik mungkin sangat kecil. Solusi retrofit LED lainnya di pasaran biasanya dilengkapi dengan kotak driver eksternal, tapi Philips Ultinon Pro3021 LED menawarkan kotak driver terintegrasi agar pemasangan lebih cepat dan mudah. Desainnya yang kecil cocok untuk berbagai model mobil dan mudah dipasang oleh montir khusus. Buat perubahan yang Anda butuhkan! Ikuti panduan langkah demi langkah di sini**** dan lihat daftar perbandingan indikatif di sini*****.

    Hingga 100% lebih terang*

    Bohlam lampu depan mobil LED Philips Ultinon Pro3021 meningkatkan visibilitas Anda hingga 100%*. Bohlam LED lain mungkin mengecewakan Anda karena klaim lumen atau kecerahannya berbeda dari kenyataannya. Namun, bohlam Philips akan memenuhi eskpektasi Anda dengan performa maksimal dan cahaya yang berkualitas. Berkas cahaya homogennya membuat Anda dapat melihat lebih jelas tanpa menyilaukan pengguna jalan lain. Selain itu, luminasinya yang tinggi menjamin output cahaya tetap konsisten di bagian depan mobil. Pastikan posisi bohlam LED sudah tepat untuk mengoptimalkan berkas cahaya depan. Jangan terburu-buru dan pastikan penyelarasan dilakukan dengan tepat.

    Penggantian bebas repot

    Model mobil sangat beragam sehingga mungkin memiliki kebutuhan bohlam retrofit berbasis LED yang berbeda-beda. Itulah sebabnya kami mengembangkan aksesori Philips pintar, seperti cincin Adaptor Philips dan adaptor CANBus, agar pengemudi dapat beralih ke teknologi LED yang sesuai untuk lebih banyak model mobil. Periksa apakah Anda memerlukan aksesori Philips LED opsional dan pilih yang paling sesuai untuk mobil Anda. Temukan informasi lebih lanjut tentang aksesori Philips di sini*****.

    Yakinlah akan kualitas Philips yang andal

    Lampu mobil Philips yang berteknologi canggih sangat terkenal di industri otomotif selama lebih dari 100 tahun. Produk Kualitas Kelas Otomotif Philips dirancang dan dikembangkan mengikuti proses kontrol kualitas yang ketat, menghasilkan standar produksi yang tinggi.

    Spesifikasi Teknis

    • Spesifikasi pemasaran

      Manfaat yang diharapkan
      Lampu putih yang bergaya
      Fitur utama produk
      Lampu LED cerah yang mudah dipasang

    • Penjelasan produk

      Penggunaan
      • Lampu jauh
      • Lampu dekat
      Alas
      PGJ19-2
      Nama resmi
      LED-HL [˜H11]
      Pengesahan ECE
      Tidak, penggunaan off-road saja
      Produk
      Ultinon Pro3021
      Teknologi
      LED
      Jenis
      LED-HL [~H11]
      Aksesori yang kompatibel
      Adaptor CANbus (untuk kesalahan dasbor), CANBus Perbaikan Ringan (untuk kedipan dan peredupan), Cincin adaptor (agar bisa dipasang ke berbagai soket Halogen asli)

    • Masa pakai

      Masa pakai
      Hingga 2000 jam

    • Karakteristik cahaya

      Lumen
      1800 (± 20%)
      Suhu warna
      6000 K

    • Karakteristik listrik

      Watt
      20  W
      Voltase
      12 V dan 24 V, kompatibel dengan mobil dan truk

    • Informasi pemesanan

      Entri pesanan
      LUM11362U3021X2/20
      Kode pemesanan
      72349531

    • Data Kemasan

      Jenis kemasan
      X2
      EAN1
      6974260723495
      EAN3
      6974260723501

    • Informasi produk dalam kemasan

      Jumlah Kemasan
      2
      MOQ (untuk profesional)
      6 set/ 12 buah
      Panjang [cm]
      10.6
      Lebar [cm]
      4.8
      Tinggi [cm]
      10
      Berat bersih per buah [g]
      47.3
      Berat kotor per buah [g]
      124.1

    • Informasi kemasan luar

      Panjang
      23.5  cm
      Lebar
      16.8  cm
      Tinggi
      15  cm
      Berat bersih per buah
      918  g
      Berat kotor per buah
      1.003  kg

    Badge-D2C

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    • *Dibandingkan dengan standar hukum minimum untuk bohlam halogen
    • **Anda bertanggung jawab sepenuhnya untuk memastikan bahwa penggunaan lampu retrofit LED mematuhi persyaratan hukum setempat yang berlaku. Lampu tidak diizinkan untuk digunakan di jalan umum
    • ***Kunjungi Philips.com/AutomotiveSupport untuk mengetahui detailnya
    • ****Tersedia di Philips.com/LEDcompatibility-check
    • *****Kunjungi Philips.com/LED-bulbs
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