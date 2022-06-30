Hingga 100% lebih terang*

Bohlam lampu depan mobil LED Philips Ultinon Pro3021 meningkatkan visibilitas Anda hingga 100%*. Bohlam LED lain mungkin mengecewakan Anda karena klaim lumen atau kecerahannya berbeda dari kenyataannya. Namun, bohlam Philips akan memenuhi eskpektasi Anda dengan performa maksimal dan cahaya yang berkualitas. Berkas cahaya homogennya membuat Anda dapat melihat lebih jelas tanpa menyilaukan pengguna jalan lain. Selain itu, luminasinya yang tinggi menjamin output cahaya tetap konsisten di bagian depan mobil. Pastikan posisi bohlam LED sudah tepat untuk mengoptimalkan berkas cahaya depan. Jangan terburu-buru dan pastikan penyelarasan dilakukan dengan tepat.