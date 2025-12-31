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Dihentikan
MCD263/98
Peningkatan HDMI 1080p memberikan gambar sebening kristal. Film dalam definisi standar sekarang dapat dinikmati dalam resolusi definisi tinggi sebenarnya - memberikan detail yang lebih banyak dan gambar nyata. Progressive Scan (yang disimbolkan dengan "p" pada "1080p') mengeliminasi struktur garis yang lazim pada layar TV, dan memastikan kembali ketajaman gambar yang luar biasa. Terlebih lagi, HDMI membuat koneksi digital langsung yang dapat menampung video HD digital yang tidak dikompres dan audio multi saluran digital, tanpa konversi ke analog - memberikan gambaran sempurna dan kualitas suara yang terbebas dari kebisingan.
Kontrol Suara Digital menawarkan pilihan prasetel kontrol Jazz, Rock, Pop, dan Klasik yang dapat Anda gunakan untuk mengoptimalkan jangkauan frekuensi untuk gaya musik yang berbeda. Setiap mode menggunakan teknologi ekualiser grafis yang secara otomatis mengatur keseimbangan suara dan meningkatkan frekuensi suara yang paling penting dari gaya musik yang dipilih. Pada akhirnya, Kontrol Suara Digital memudahkan Anda untuk menikmati musik dengan pengaturan tepat keseimbangan suara untuk menyamai jenis musik yang sedang diputar.
Dynamic Bass Boost memaksimalkan pengalaman mendengarkan musik dengan menekankan pada konten bass musik di sepanjang jangkauan pengaturan volume - dari rendah ke tinggi – hanya dengan sentuhan pada tombol! Frekuensi bass paling bawah biasanya akan hilang ketika volume diatur terlalu rendah. Untuk mencegah hal ini, Dynamic Bass Boost dapat diaktifkan untuk mendorong level bass, sehingga Anda dapat menikmati suara yang konsisten setiap kali Anda menurunkan volume.
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