MG1100/16
Sudut dan kontur yang presisi
Philips MULTIGROOM Seri 1000 menghadirkan daya dan presisi untuk memangkas, membentuk, dan mencukur rambut wajah. Pangkas dan bentuk janggut Anda dengan merata menggunakan sisir dan pemangkas DualCut yang canggih. Bentuk garis, sudut, dan kontur yang presisi dengan pencukur yang bekerja mendetail ini.See all benefits
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Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Pemangkas presisi 21 mm membantu Anda memangkas dengan rata & membentuk penataan tampilan wajah Anda (jenggot stubble, goatee, cambang, garis leher, atau kumis) dengan kendali dan visibilitas tinggi.
Teknologi DualCut yang canggih mengombinasikan elemen pisau pemotong ketajaman-ganda dengan mekanisme gesekan yang rendah.
Pencukur dengan mata pisau detail 21 mm yang nyaman di kulit, didesain agar dapat menjangkau area yang kecil dengan lebih presisi dibandingkan dengan bilah pisau biasa, untuk pencukuran yang bersih bahkan untuk area yang sulit dijangkau.
Pangkas dan pelihara panjang janggut stubble, janggut biasa, janggut goatee, cambang, dan kumis yang seragam dengan sisir presisi click-on 1 mm, 3 mm, dan 5 mm.
Pencukur janggut 100% tahan air. Cukup bilas dengan air mengalir untuk pembersihan yang mudah dan menyeluruh.
Sikat menjaga pisau tetap bersih setelah pemakaian.
Handel bertekstur memudahkan Anda dalam menggenggam dan mengontrol pemangkas saat sedang digunakan. Tombol hidup/mati diletakkan pada posisi yang mudah dioperasikan.
Gunakan pencukur bulu telinga dan bulu hidung Anda dengan baterai AA yang disertakan dalam kemasan.
Semua produk pencukur rambut kami tahan lama. Semuanya dilengkapi garansi 2 tahun dan tidak memerlukan pelumas.
Tidak memerlukan minyak sama sekali, untuk perawatan yang mudah.
Aksesori
Daya
Desain
Servis
Sistem pemotongan
Mudah digunakan
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