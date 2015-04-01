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  • Sudut dan kontur yang presisi Sudut dan kontur yang presisi Sudut dan kontur yang presisi

    Multigroom series 1000 Penata janggut ultra presisi

    MG1100/16

    Sudut dan kontur yang presisi

    Philips MULTIGROOM Seri 1000 menghadirkan daya dan presisi untuk memangkas, membentuk, dan mencukur rambut wajah. Pangkas dan bentuk janggut Anda dengan merata menggunakan sisir dan pemangkas DualCut yang canggih. Bentuk garis, sudut, dan kontur yang presisi dengan pencukur yang bekerja mendetail ini.

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    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    Harga ritel yang disarankan: Rp460.900,00

    Multigroom series 1000 Penata janggut ultra presisi

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    Sudut dan kontur yang presisi

    Memangkas, membentuk, dan mencukur untuk tampilan wajah sempurna

    • Pemangkas presisi DualCut
    • Aksesori pencukur detail
    • Bisa dicuci seluruhnya, baterai AA
    • 3 sisir presisi
    Pemangkas detail untuk detail tampilan wajah yang sempurna

    Pemangkas detail untuk detail tampilan wajah yang sempurna

    Pemangkas presisi 21 mm membantu Anda memangkas dengan rata & membentuk penataan tampilan wajah Anda (jenggot stubble, goatee, cambang, garis leher, atau kumis) dengan kendali dan visibilitas tinggi.

    Pisau yang lebih tajam* untuk membentuk dengan sempurna dengan teknologi DualCut

    Pisau yang lebih tajam* untuk membentuk dengan sempurna dengan teknologi DualCut

    Teknologi DualCut yang canggih mengombinasikan elemen pisau pemotong ketajaman-ganda dengan mekanisme gesekan yang rendah.

    Pencukur detail untuk garis dan kontur sempurna

    Pencukur detail untuk garis dan kontur sempurna

    Pencukur dengan mata pisau detail 21 mm yang nyaman di kulit, didesain agar dapat menjangkau area yang kecil dengan lebih presisi dibandingkan dengan bilah pisau biasa, untuk pencukuran yang bersih bahkan untuk area yang sulit dijangkau.

    3 sisir presisi untuk pencukuran bulu wajah yang merata

    3 sisir presisi untuk pencukuran bulu wajah yang merata

    Pangkas dan pelihara panjang janggut stubble, janggut biasa, janggut goatee, cambang, dan kumis yang seragam dengan sisir presisi click-on 1 mm, 3 mm, dan 5 mm.

    Mudah dibersihkan secara menyeluruh

    Mudah dibersihkan secara menyeluruh

    Pencukur janggut 100% tahan air. Cukup bilas dengan air mengalir untuk pembersihan yang mudah dan menyeluruh.

    Sikat yang mudah membersihkan pemangkas presisi

    Sikat yang mudah membersihkan pemangkas presisi

    Sikat menjaga pisau tetap bersih setelah pemakaian.

    Handel bertekstur yang mudah digenggam meskipun saat basah

    Handel bertekstur yang mudah digenggam meskipun saat basah

    Handel bertekstur memudahkan Anda dalam menggenggam dan mengontrol pemangkas saat sedang digunakan. Tombol hidup/mati diletakkan pada posisi yang mudah dioperasikan.

    Siap digunakan

    Siap digunakan

    Gunakan pencukur bulu telinga dan bulu hidung Anda dengan baterai AA yang disertakan dalam kemasan.

    Garansi untuk proteksi pembelian

    Garansi untuk proteksi pembelian

    Semua produk pencukur rambut kami tahan lama. Semuanya dilengkapi garansi 2 tahun dan tidak memerlukan pelumas.

    Pisau tidak perlu diminyaki

    Pisau tidak perlu diminyaki

    Tidak memerlukan minyak sama sekali, untuk perawatan yang mudah.

    Spesifikasi Teknis

    • Aksesori

      Perawatan
      Sikat pembersih

    • Daya

      Catu daya
      Baterai AA

    • Desain

      Warna
      Hitam dan merah
      Gagang
      Gagang karet yang lembut
      Penyelesaian
      Plastik dan karet

    • Servis

      Garansi 2 tahun di seluruh dunia
      Y

    • Sistem pemotongan

      Jumlah pengaturan panjang
      4
      Pemangkas janggut yang presisi
      21 mm (13/16")
      Pencukur dengan mata pisau detail
      21 mm (13/16")
      3 sisir janggut presisi
      1, 3, 5 mm (1/32", 1/8", 3/16")

    • Mudah digunakan

      Bebas perawatan
      Tidak memerlukan pelumas
      Pembersihan
      Dapat dicuci seluruhnya

    Badge-D2C

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