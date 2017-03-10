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  • Penataan gaya & presisi canggih Penataan gaya & presisi canggih Penataan gaya & presisi canggih

    Multigroom series 5000 11-in-1, Wajah, Rambut, dan Tubuh

    MG5730/15

    Penataan gaya & presisi canggih

    Kreasikan penampilan Anda sendiri dengan pemangkas multiguna yang dilengkapi dengan 11 alat berkualitas untuk menata gaya wajah, rambut, dan tubuh Anda ini. Pisau DualCut-nya memberikan presisi maksimal dan pegangan karet anti-selip meningkatkan kenyamanan dan kontrol.

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    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    Harga ritel yang disarankan: Rp907.173,00

    Multigroom series 5000 11-in-1, Wajah, Rambut, dan Tubuh

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    Penataan gaya & presisi canggih

    Pemangkas 11-in-1 untuk kegunaan maksimal

    • 11 alat
    • Teknologi DualCut
    • Waktu pemakaian hingga 80 mnt
    • Tahan air
    Presisi terbaik dengan 2x lebih banyak pisau

    Presisi terbaik dengan 2x lebih banyak pisau

    Pencukur rambut all-in-one ini dilengkapi Advanced DualCut Technology yang mampu menghasilkan potongan rambut yang presisi. Pisau gandanya dirancang agar tetap tajam seperti saat pertama kali digunakan.

    11 aksesori untuk mencukur rambut wajah dan rambut kepala Anda

    11 aksesori untuk mencukur rambut wajah dan rambut kepala Anda

    Pencukur rambut all-in-one Philips Multigroom dilengkapi dengan 11 aksesori untuk memberikan solusi perawatan tubuh yang menyeluruh.

    Pisau yang mengasah sendiri untuk hasil yang rapi

    Pisau yang mengasah sendiri untuk hasil yang rapi

    Berkat pisau baja yang presisi, Anda dapat mencukur rambut yang sangat lebat dengan rapi, bersih, dan merata. Pisau antikarat ini dapat mengasah sendiri agar bertahan lebih lama.

    Alat cukur presisi menyempurnakan tepi pipi, dagu, dan leher

    Alat cukur presisi menyempurnakan tepi pipi, dagu, dan leher

    Gunakan alat cukur presisi setelah memangkas, untuk menyempurnakan tepi pipi, dagu, dan leher.

    Dapatkan detail potongan sesuai keinginan

    Dapatkan detail potongan sesuai keinginan

    Desain mini dari pemangkas presisi berbahan baja ini memudahkan pencukuran tepian rambut secara presisi sekaligus merapikan potongan secara mendetail.

    Mencukur bulu telinga dan bulu hidung dengan aman

    Mencukur bulu telinga dan bulu hidung dengan aman

    Pencukur all-in-one yang aman ini mampu dengan cepat mencukur bulu hidung dan bulu telinga yang tumbuh lebat, serta tidak menimbulkan luka.

    Cukur rambut sesuai panjang yang Anda inginkan

    Cukur rambut sesuai panjang yang Anda inginkan

    Cukur rambut Anda secara cepat dengan tujuh pelindung pemotong (cutting guard) yang kuat: 2 sisir janggut stubble (stubble comb) untuk potongan rambut ukuran 1 mm dan 2 mm, 1 sisir janggut (beard comb) yang dapat disesuaikan, dan 3 sisir rambut (hair comb) ukuran 9 mm, 12 mm, serta16 mm, dan 1 sisir rambut tubuh (body comb)

    80 menit waktu pemakaian

    80 menit waktu pemakaian

    Pencukur rambut buatan Philips ini dapat digunakan selama 80 menit untuk sekali pengisian daya selama 16 jam.

    Mudah dipegang

    Mudah dipegang

    Dengan pegangan karet ergonomis untuk pencukuran yang lebih terkontrol, pencukur rambut Anda mudah dipegang dan dikontrol. 

    Tahan air sehingga mudah dibersihkan di bawah keran mengalir

    Tahan air sehingga mudah dibersihkan di bawah keran mengalir

    Cukup bilas perangkat dan alat pelengkap setelah penggunaan untuk performa tahan lama.

    Dilengkapi tas penyimpanan agar tetap rapi

    Dilengkapi tas penyimpanan agar tetap rapi

    Simpan semua aksesori pencukur Anda dalam tas penyimpanan yang disertakan agar mudah ditata dan dibawa. Kini kamar mandi dan tas gym Anda tidak lagi berantakan.

    Garansi untuk proteksi pembelian

    Garansi untuk proteksi pembelian

    Semua produk perawatan kami dirancang tahan lama. Semuanya dilengkapi garansi 2 tahun, tidak perlu pelumas dan kompatibel dengan semua voltase internasional.

    Spesifikasi Teknis

    • Ciptakan gaya sesuka Anda

      Jumlah alat
      11 alat
      Alat penataan
      • Pemangkas dengan bahan logam
      • Pemangkas berbahan logam yang detail
      • Alat cukur presisi
      • Pemangkas bulu hidung & telinga
      • Sisir jenggot yang dapat disesuaikan, ukuran 3-7 mm
      • 2 sisir jenggot tipis
      • 3 sisir rambut
      • 1 sisir bulu badan
      Perawat tubuh/Memangkas ujung rambut/Wajah
      • Janggut panjang
      • Janggut pendek
      • Tampilan stubble
      • Garis tajam
      • Penataan detail
      • Goatee

    • Aksesori

      Kantung
      Kantung penyimpan
      Perawatan
      Sikat pembersih

    • Daya

      Lama pemakaian
      80 menit
      Pengisian daya
      16 jam pengisian daya penuh
      Jenis baterai
      Ni-MH
      Voltase otomatis
      100-240 V

    • Desain

      Gagang
      Pegangan karet anti-selip

    • Servis

      Garansi 2 tahun
      Y

    • Sistem pemotongan

      Teknologi DualCut
      Pemotongan dua arah
      Pisau yang mengasah sendiri
      Y

    • Mudah digunakan

      Bebas perawatan
      Tidak memerlukan pelumas
      Pembersihan
      100% Tahan Air

    Badge-D2C

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