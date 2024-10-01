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Pantau proses memasak hidangan lezat Anda dengan mudah
Garing di luar, lembut di dalam. Teknologi RapidAir khusus ini dapat menghemat waktu dan listrik tanpa menurunkan cita rasa. Pantau melalui jendela transparan selagi bahan-bahan makanan favorit Anda diolah menjadi hidangan lezat dalam waktu kurang dari 15 menit.See all benefits
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Garing di luar dan lembut di dalam, dengan sedikit atau tanpa tambahan minyak. Teknologi RapidAir dengan desain bintang lautnya yang unik menciptakan aliran udara yang sempurna untuk memasak dengan cepat dan lezat setiap saat.
Airfryer Philips seri 2000 dilengkapi dengan 13 mode memasak yang dapat diakses dalam satu sentuhan tombol saja, super mudah dan memungkinkan Anda dapat memasak beragam menu favorit mulai dari membuat gorengan sehat tanpa minyak, memanggang kue, membakar, memanggang, hingga menghangatkan dalam sekali sentuh saja.
Dibalik harga airfryer Philips seri 2000 yang begitu terjangkau, Anda juga dapat menghemat uang belanja bulanan. Bagaimana tidak, airfryer ini memungkinkan Anda dapat memasak dalam waktu 50% lebih cepat, bahkan 70% lebih hemat listrik jika dibandingkan dengan oven biasa. Kapan lagi Anda bisa masak lezat dengan lebih hemat?
Memiliki desain ramping, airfryer Philips seri 2000 siap menambah penampilan dapur secara maksimal tanpa memakan tempat. Tampil ringkas, airfryer ini dapat menampung makanan berjumlah banyak dalam kapasitas 4,2 liter, memungkinkan Anda dapat memasak 500 gram kentang goreng, 600 gram sayuran, bahkan 6 potong paha ayam.
Masak hidangan favorit Anda tanpa minyak dan rendah lemak hingga 90% tanpa menurunkan cita rasa.
Hemat waktu pembersihan dengan StarPlate antilengket kami yang dapat digunakan dengan mesin pencuci piring.
Layar sentuh yang mudah digunakan ini memiliki 9 pilihan fungsi prasetel: kentang goreng beku, kentang goreng segar, paha ayam, daging, ikan, menu sarapan, sayuran, kue, dan menghangatkan.
Tak perlu lagi mengira-ngira. Pantau proses memasak hidangan Anda dan ketahui saat hidangan sudah matang sempurna!
Temukan ribuan resep gratis dan pengaturan khusus untuk airfryer Anda. Menurut 93% pengguna, aplikasi HomeID memudahkan aktivitas memasak mereka.**
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