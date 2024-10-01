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  • Pantau proses memasak hidangan lezat Anda dengan mudah Pantau proses memasak hidangan lezat Anda dengan mudah Pantau proses memasak hidangan lezat Anda dengan mudah
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    Seri 2000 Airfryer 4,2 l seri 2000

    NA220/10

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Pantau proses memasak hidangan lezat Anda dengan mudah

    Garing di luar, lembut di dalam. Teknologi RapidAir khusus ini dapat menghemat waktu dan listrik tanpa menurunkan cita rasa. Pantau melalui jendela transparan selagi bahan-bahan makanan favorit Anda diolah menjadi hidangan lezat dalam waktu kurang dari 15 menit.

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    Seri 2000 Airfryer 4,2 l seri 2000

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    Pantau proses memasak hidangan lezat Anda dengan mudah

    • Mudah digunakan
    • Hemat waktu dan listrik
    • Lebih sedikit minyak
    • Jendela transparan
    Garing sempurna berkat teknologi RapidAir

    Garing sempurna berkat teknologi RapidAir

    Garing di luar dan lembut di dalam, dengan sedikit atau tanpa tambahan minyak. Teknologi RapidAir dengan desain bintang lautnya yang unik menciptakan aliran udara yang sempurna untuk memasak dengan cepat dan lezat setiap saat.

    13 mode memasak dengan satu sentuhan tombol praktis

    13 mode memasak dengan satu sentuhan tombol praktis

    Airfryer Philips seri 2000 dilengkapi dengan 13 mode memasak yang dapat diakses dalam satu sentuhan tombol saja, super mudah dan memungkinkan Anda dapat memasak beragam menu favorit mulai dari membuat gorengan sehat tanpa minyak, memanggang kue, membakar, memanggang, hingga menghangatkan dalam sekali sentuh saja.

    Memasak 50% lebih cepat dan 70% lebih hemat listrik

    Memasak 50% lebih cepat dan 70% lebih hemat listrik

    Dibalik harga airfryer Philips seri 2000 yang begitu terjangkau, Anda juga dapat menghemat uang belanja bulanan. Bagaimana tidak, airfryer ini memungkinkan Anda dapat memasak dalam waktu 50% lebih cepat, bahkan 70% lebih hemat listrik jika dibandingkan dengan oven biasa. Kapan lagi Anda bisa masak lezat dengan lebih hemat?

    Airfryer Philips seri 2000 dengan kapasitas besar 4,2 liter

    Airfryer Philips seri 2000 dengan kapasitas besar 4,2 liter

    Memiliki desain ramping, airfryer Philips seri 2000 siap menambah penampilan dapur secara maksimal tanpa memakan tempat. Tampil ringkas, airfryer ini dapat menampung makanan berjumlah banyak dalam kapasitas 4,2 liter, memungkinkan Anda dapat memasak 500 gram kentang goreng, 600 gram sayuran, bahkan 6 potong paha ayam.

    Nikmati hidangan sehat rendah lemak hingga 90%*

    Nikmati hidangan sehat rendah lemak hingga 90%*

    Masak hidangan favorit Anda tanpa minyak dan rendah lemak hingga 90% tanpa menurunkan cita rasa.

    Pembersihan cepat dan mudah

    Pembersihan cepat dan mudah

    Hemat waktu pembersihan dengan StarPlate antilengket kami yang dapat digunakan dengan mesin pencuci piring.

    Kontrol mudah dengan layar sentuh

    Kontrol mudah dengan layar sentuh

    Layar sentuh yang mudah digunakan ini memiliki 9 pilihan fungsi prasetel: kentang goreng beku, kentang goreng segar, paha ayam, daging, ikan, menu sarapan, sayuran, kue, dan menghangatkan.

    Jendela transparan untuk memantau proses memasak

    Jendela transparan untuk memantau proses memasak

    Tak perlu lagi mengira-ngira. Pantau proses memasak hidangan Anda dan ketahui saat hidangan sudah matang sempurna!

    Resep lezat yang disesuaikan dengan airfryer Anda di aplikasi HomeID kami

    Resep lezat yang disesuaikan dengan airfryer Anda di aplikasi HomeID kami

    Temukan ribuan resep gratis dan pengaturan khusus untuk airfryer Anda. Menurut 93% pengguna, aplikasi HomeID memudahkan aktivitas memasak mereka.**

    Spesifikasi Teknis

    • Negara asal

      Buatan
      Tiongkok

    • Spesifikasi teknis

      Voltase
      220–240  V
      Daya
      1.500  W
      Panjang kabel
      0,8  m
      Frekuensi
      50 - 60  Hz
      Langsung menyala/tanpa pemanasan
      Ya
      Antarmuka
      Digital
      Tombol pra-setel
      Ya

    • Berat dan dimensi

      Berat produk
      4,45  kg
      Dimensi produk (PxLxT)
      368 x 273 x 293 mm

    • Spesifikasi umum

      Penyimpanan kabel terintegrasi
      Ya
      Mati otomatis
      Ya
      Pegangan sentuh-dingin
      Ya
      Aman di mesin cuci piring
      Ya
      Kontrol suhu
      60 - 200 ℃
      Eksterior dinding yang dingin
      Ya
      Fitur produk
      Jendela
      Sakelar daya terintegrasi
      Ya
      Teknologi
      Teknologi Rapid Air
      Sakelar daya
      Ya
      Kontrol waktu
      Hingga 60 menit
      Lapisan antilengket
      Ya
      Fungsi tetap hangat
      Ya
      Antarmuka Layar Sentuh Digital
      Fungsi memasak prasetel
      Lapisan bagian dalam bebas BPA
      Ya

    • Desain dan lapisan

      Warna
      Putih

    • Servis

      Garansi 2 tahun
      Ya

    • Keramahan lingkungan

      Petunjuk pengguna
      100% kertas daur ulang

    Badge-D2C

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    • *Dibanding kentang goreng buatan sendiri yang dimasak menggunakan penggoreng biasa dengan minyak.
    • **Survei terhadap pengguna HomeID, 6.000 responden, 2021.
    • ***Persentase rata-rata berdasarkan pengukuran di laboratorium internal dengan Philips Airfryer; memasak satu dada ayam (pengaturan AF 160C tanpa pemanasan awal) atau filet salmon (pengaturan AF 200C tanpa pemanasan awal) vs. menggunakan oven kelas A.
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