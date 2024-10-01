Memasak 50% lebih cepat dan 70% lebih hemat listrik

Dibalik harga airfryer Philips seri 2000 yang begitu terjangkau, Anda juga dapat menghemat uang belanja bulanan. Bagaimana tidak, airfryer ini memungkinkan Anda dapat memasak dalam waktu 50% lebih cepat, bahkan 70% lebih hemat listrik jika dibandingkan dengan oven biasa. Kapan lagi Anda bisa masak lezat dengan lebih hemat?