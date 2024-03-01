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Airfryer Philips terbaru seri 2000 hadir dengan teknologi khusus yang memungkinkan Anda bisa menyantap hidangan sehat setiap hari. Anda dapat memasak menu masakan favorit Anda dan keluarga dengan sedikit minyak atau tanpa minyak sedikitpun sehingga lebih sehat dan rendah lemak hingga 90% tanpa menurunkan cita rasa.
Lebih praktis dengan mode memasak 13 -in- 1
Airfryer Philips seri 2000 dilengkapi dengan 13 mode memasak berbeda, memungkinkan Anda dapat menggoreng tanpa atau dengan sedikit minyak, memanggang kue, membakar, hingga memanggang. Anda hanya perlu atur waktu dan suhu secara manual atau gunakan fungsi prasetel untuk menemukan 13 cara memasak berbeda.
Pantau masakan langsung dengan jendela transparan
Dibalik harga Philips airfyer seri 2000 yang terjangkau, Anda tak perlu khawatir karena terdapat sederet fitur yang dapat memaksimalkan proses memasak Anda. Termasuk ketersediaan jendela transparan untuk memantau proses memasak secara langsung dan akurat sehingga tahu saat hidangan sudah matang sempurna!
Kontrol mudah dengan layar sentuh
Layar sentuh yang mudah digunakan ini memiliki 9 pilihan fungsi prasetel: kentang goreng beku, kentang goreng segar, paha ayam, daging, ikan, menu sarapan, sayuran, kue, dan menghangatkan.
Resep lezat yang disesuaikan dengan airfryer Anda di aplikasi HomeID kami
Temukan ribuan resep gratis dan pengaturan khusus untuk airfryer Anda. Menurut 93% pengguna, aplikasi HomeID memudahkan aktivitas memasak mereka.**
Pembersihan cepat dan mudah
Hemat waktu pembersihan dengan StarPlate antilengket kami yang dapat digunakan dengan mesin pencuci piring.
Ringkas dengan pan berkapasitas 4,2 l
Desainnya yang ringkas cocok untuk segala ukuran dapur. Dapat menampung hingga 500 g kentang goreng, 6 potong paha ayam, atau 500 g sayuran dalam pan berkapasitas 4,2 liter.
Hemat waktu dan tagihan listrik
Masak hingga 50% lebih cepat dan hingga 70% lebih hemat listrik dengan Philips Airfryer dibanding oven biasa.***
Garing sempurna berkat teknologi RapidAir
Garing di luar dan lembut di dalam, dengan sedikit atau tanpa tambahan minyak. Teknologi RapidAir dengan desain bintang lautnya yang unik menciptakan aliran udara yang sempurna untuk memasak dengan cepat dan lezat setiap saat.
*Dibanding kentang goreng buatan sendiri yang dimasak menggunakan penggoreng biasa dengan minyak.
**Survei terhadap pengguna HomeID, 6.000 responden, 2021.
***Persentase rata-rata berdasarkan pengukuran di laboratorium internal dengan Philips Airfryer; memasak satu dada ayam (pengaturan AF 160C tanpa pemanasan awal) atau filet salmon (pengaturan AF 200C tanpa pemanasan awal) vs. menggunakan oven kelas A.