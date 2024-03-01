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  • Airfryer Philips Terbaru Seri 2000 Airfryer Philips Terbaru Seri 2000 Airfryer Philips Terbaru Seri 2000
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    2000 Series Airfryer 4,2 l seri 2000 (Silver)

    NA221/00

    Nilai keseluruhan / 5
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    Airfryer Philips Terbaru Seri 2000

    Saatnya memasak lebih sehat dengan minim minyak menggunakan airfryer Philips seri 2000 yang memiliki fitur lengkap dan berkualitas terbaik.

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    2000 Series Airfryer 4,2 l seri 2000 (Silver)

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    Airfryer Philips Terbaru Seri 2000

    Keunggulan dan Harga Airfryer Philips Seri 2000

    • Masak sehat minim minyak
    • Mudah dioperasikan oleh semua orang
    • Mode memasak 13 -in- 1
    • Hemat daya dan efisien
    • Kontrol mudah dengan panel sentuh
    Menggoreng sehat rendah minyak dan lemak

    Menggoreng sehat rendah minyak dan lemak

    Airfryer Philips terbaru seri 2000 hadir dengan teknologi khusus yang memungkinkan Anda bisa menyantap hidangan sehat setiap hari. Anda dapat memasak menu masakan favorit Anda dan keluarga dengan sedikit minyak atau tanpa minyak sedikitpun sehingga lebih sehat dan rendah lemak hingga 90% tanpa menurunkan cita rasa.

    Lebih praktis dengan mode memasak 13 -in- 1

    Lebih praktis dengan mode memasak 13 -in- 1

    Airfryer Philips seri 2000 dilengkapi dengan 13 mode memasak berbeda, memungkinkan Anda dapat menggoreng tanpa atau dengan sedikit minyak, memanggang kue, membakar, hingga memanggang. Anda hanya perlu atur waktu dan suhu secara manual atau gunakan fungsi prasetel untuk menemukan 13 cara memasak berbeda.

    Pantau masakan langsung dengan jendela transparan

    Pantau masakan langsung dengan jendela transparan

    Dibalik harga Philips airfyer seri 2000 yang terjangkau, Anda tak perlu khawatir karena terdapat sederet fitur yang dapat memaksimalkan proses memasak Anda. Termasuk ketersediaan jendela transparan untuk memantau proses memasak secara langsung dan akurat sehingga tahu saat hidangan sudah matang sempurna!

    Kontrol mudah dengan layar sentuh

    Kontrol mudah dengan layar sentuh

    Layar sentuh yang mudah digunakan ini memiliki 9 pilihan fungsi prasetel: kentang goreng beku, kentang goreng segar, paha ayam, daging, ikan, menu sarapan, sayuran, kue, dan menghangatkan.

    Resep lezat yang disesuaikan dengan airfryer Anda di aplikasi HomeID kami

    Resep lezat yang disesuaikan dengan airfryer Anda di aplikasi HomeID kami

    Temukan ribuan resep gratis dan pengaturan khusus untuk airfryer Anda. Menurut 93% pengguna, aplikasi HomeID memudahkan aktivitas memasak mereka.**

    Pembersihan cepat dan mudah

    Pembersihan cepat dan mudah

    Hemat waktu pembersihan dengan StarPlate antilengket kami yang dapat digunakan dengan mesin pencuci piring.

    Ringkas dengan pan berkapasitas 4,2 l

    Ringkas dengan pan berkapasitas 4,2 l

    Desainnya yang ringkas cocok untuk segala ukuran dapur. Dapat menampung hingga 500 g kentang goreng, 6 potong paha ayam, atau 500 g sayuran dalam pan berkapasitas 4,2 liter.

    Hemat waktu dan tagihan listrik

    Hemat waktu dan tagihan listrik

    Masak hingga 50% lebih cepat dan hingga 70% lebih hemat listrik dengan Philips Airfryer dibanding oven biasa.***

    Garing sempurna berkat teknologi RapidAir

    Garing sempurna berkat teknologi RapidAir

    Garing di luar dan lembut di dalam, dengan sedikit atau tanpa tambahan minyak. Teknologi RapidAir dengan desain bintang lautnya yang unik menciptakan aliran udara yang sempurna untuk memasak dengan cepat dan lezat setiap saat.

    Spesifikasi Teknis

    • Negara Asal

      Diproduksi di
      Tiongkok

    • Spesifikasi Teknis

      Daya
      800 W
      Tegangan
      220–240 V
      Frekuensi
      50–60 Hz
      Jumlah dalam kemasan
      1
      Produk Baterai
      Tidak

    • Spesifikasi Umum

      Bahan Primer
      Plastik
      Bahan Sekunder
      Logam
      Warna
      Perak
      Warna sekunder
      Hitam
      Kapasitas
      4,2 l
      Tahan panas
      Ya
      Kaki antiselip
      Ya
      Tutup transparan
      Tidak
      Antarmuka
      Digital
      Panjang kabel
      0,8 m
      Penyimpanan kabel
      Ya
      Fungsi Tetap hangat
      Ya
      Program
      9
      Antarmuka Layar Sentuh Digital
      Fungsi memasak prasetel
      Keranjang lepas-pasang
      Ya
      Pengatur waktu
      Ya
      Remote control
      Tidak
      Konektivitas internet
      Tidak
      Teknologi
      Teknologi RapidAir
      Sakelar daya terintegrasi
      Ya
      Mati otomatis
      Ya
      Termostat yang dapat disesuaikan
      Ya
      Lampu daya
      Tidak
      Pegangan sentuh-dingin
      Ya
      Aman di mesin cuci piring
      Ya
      Indikator suhu
      Ya
      Selungkup tetap dingin
      Ya
      Suhu maksimum (°C)
      200
      Aksesori Terkait 1
      Set Memasak 2 Tingkat
      Aksesori Terkait 2
      Set Memanggang Kue
      Aksesori Terkait 3
      Set Membakar
      Lapisan antilengket
      Ya
      Jaminan
      2
      Satu atau dua keranjang
      Satu keranjang
      Konektivitas
      Tidak terhubung

    • Berat dan Dimensi

      Panjang Produk
      27,3
      Lebar Produk
      36,8
      Tinggi Produk
      29,3
      Berat Produk
      3,51 kg
      Dimensi Produk
      27,3 x 36,8 x 29,3 cm
      Panjang Kemasan
      33
      Lebar Kemasan
      33
      Tinggi Kemasan
      32,8
      Berat Kemasan
      4,52 kg
      Dimensi Kemasan
      33 x 33 x 32,8 cm

    • Daya tahan

      Wadah
      >90% bahan daur ulang
      Manual
      100% kertas daur ulang

    Badge-D2C

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    • *Dibanding kentang goreng buatan sendiri yang dimasak menggunakan penggoreng biasa dengan minyak.
    • **Survei terhadap pengguna HomeID, 6.000 responden, 2021.
    • ***Persentase rata-rata berdasarkan pengukuran di laboratorium internal dengan Philips Airfryer; memasak satu dada ayam (pengaturan AF 160C tanpa pemanasan awal) atau filet salmon (pengaturan AF 200C tanpa pemanasan awal) vs. menggunakan oven kelas A.
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