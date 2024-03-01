Menggoreng sehat rendah minyak dan lemak

Airfryer Philips terbaru seri 2000 hadir dengan teknologi khusus yang memungkinkan Anda bisa menyantap hidangan sehat setiap hari. Anda dapat memasak menu masakan favorit Anda dan keluarga dengan sedikit minyak atau tanpa minyak sedikitpun sehingga lebih sehat dan rendah lemak hingga 90% tanpa menurunkan cita rasa.