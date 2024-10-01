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  • Pantau proses memasak hidangan lezat Anda dengan mudah Pantau proses memasak hidangan lezat Anda dengan mudah Pantau proses memasak hidangan lezat Anda dengan mudah
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    Seri 2000 Airfryer 4,2 l seri 2000 (Silver)

    NA221/10

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Pantau proses memasak hidangan lezat Anda dengan mudah

    Garing di luar, lembut di dalam. Teknologi RapidAir khusus ini dapat menghemat waktu dan listrik tanpa menurunkan cita rasa. Pantau melalui jendela transparan selagi bahan-bahan makanan favorit Anda diolah menjadi hidangan lezat dalam waktu kurang dari 15 menit.

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    Seri 2000 Airfryer 4,2 l seri 2000 (Silver)

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    Pantau proses memasak hidangan lezat Anda dengan mudah

    • Mudah digunakan
    • Hemat waktu dan listrik
    • Lebih sedikit minyak
    • Jendela transparan
    Garing sempurna berkat teknologi RapidAir

    Garing sempurna berkat teknologi RapidAir

    Garing di luar dan lembut di dalam, dengan sedikit atau tanpa tambahan minyak. Teknologi RapidAir dengan desain bintang lautnya yang unik menciptakan aliran udara yang sempurna untuk memasak dengan cepat dan lezat setiap saat.

    Menggoreng sehat rendah minyak dan lemak

    Menggoreng sehat rendah minyak dan lemak

    Airfryer Philips terbaru seri 2000 hadir dengan teknologi khusus yang memungkinkan Anda bisa menyantap hidangan sehat setiap hari. Anda dapat memasak menu masakan favorit Anda dan keluarga dengan sedikit minyak atau tanpa minyak sedikitpun sehingga lebih sehat dan rendah lemak hingga 90% tanpa menurunkan cita rasa.

    Lebih praktis dengan mode memasak 13 -in- 1

    Lebih praktis dengan mode memasak 13 -in- 1

    Airfryer Philips seri 2000 dilengkapi dengan 13 mode memasak berbeda, memungkinkan Anda dapat menggoreng tanpa atau dengan sedikit minyak, memanggang kue, membakar, hingga memanggang. Anda hanya perlu atur waktu dan suhu secara manual atau gunakan fungsi prasetel untuk menemukan 13 cara memasak berbeda.

    Pantau masakan langsung dengan jendela transparan

    Pantau masakan langsung dengan jendela transparan

    Dibalik harga Philips airfyer seri 2000 yang terjangkau, Anda tak perlu khawatir karena terdapat sederet fitur yang dapat memaksimalkan proses memasak Anda. Termasuk ketersediaan jendela transparan untuk memantau proses memasak secara langsung dan akurat sehingga tahu saat hidangan sudah matang sempurna!

    Kontrol mudah dengan layar sentuh

    Kontrol mudah dengan layar sentuh

    Layar sentuh yang mudah digunakan ini memiliki 9 pilihan fungsi prasetel: kentang goreng beku, kentang goreng segar, paha ayam, daging, ikan, menu sarapan, sayuran, kue, dan menghangatkan.

    Resep lezat yang disesuaikan dengan airfryer Anda di aplikasi HomeID kami

    Resep lezat yang disesuaikan dengan airfryer Anda di aplikasi HomeID kami

    Temukan ribuan resep gratis dan pengaturan khusus untuk airfryer Anda. Menurut 93% pengguna, aplikasi HomeID memudahkan aktivitas memasak mereka.**

    Pembersihan cepat dan mudah

    Pembersihan cepat dan mudah

    Hemat waktu pembersihan dengan StarPlate antilengket kami yang dapat digunakan dengan mesin pencuci piring.

    Ringkas dengan pan berkapasitas 4,2 l

    Ringkas dengan pan berkapasitas 4,2 l

    Desainnya yang ringkas cocok untuk segala ukuran dapur. Dapat menampung hingga 500 g kentang goreng, 6 potong paha ayam, atau 500 g sayuran dalam pan berkapasitas 4,2 liter.

    Hemat waktu dan tagihan listrik

    Hemat waktu dan tagihan listrik

    Masak hingga 50% lebih cepat dan hingga 70% lebih hemat listrik dengan Philips Airfryer dibanding oven biasa.***

    Spesifikasi Teknis

    • Negara asal

      Buatan
      Tiongkok

    • Spesifikasi teknis

      Voltase
      220–240  V
      Daya
      1.500  W
      Panjang kabel
      0,8  m
      Frekuensi
      50 - 60  Hz
      Langsung menyala/tanpa pemanasan
      Ya
      Antarmuka
      Digital
      Tombol pra-setel
      Ya

    • Berat dan dimensi

      Dimensi produk (PxLxT)
      368 x 273 x 293 mm

    • Spesifikasi umum

      Kaki antiselip
      Ya
      Penyimpanan kabel terintegrasi
      Ya
      Mati otomatis
      Ya
      Pegangan sentuh-dingin
      Ya
      Aman di mesin cuci piring
      Ya
      Kontrol suhu
      60 - 200 ℃
      Eksterior dinding yang dingin
      Ya
      Fitur produk
      Jendela
      Sakelar daya terintegrasi
      Ya
      Teknologi
      Teknologi Rapid Air
      Sakelar daya
      Ya
      Kontrol waktu
      Hingga 60 menit
      Lapisan antilengket
      Ya
      Fungsi tetap hangat
      Ya
      Antarmuka Layar Sentuh Digital
      Fungsi memasak prasetel
      Lapisan bagian dalam bebas BPA
      Ya

    • Desain dan lapisan

      Warna
      Putih, Silver

    • Servis

      Garansi 2 tahun
      Ya

    Badge-D2C

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    • *Dibanding kentang goreng buatan sendiri yang dimasak menggunakan penggoreng biasa dengan minyak.
    • **Survei terhadap pengguna HomeID, 6.000 responden, 2021.
    • ***Persentase rata-rata berdasarkan pengukuran di laboratorium internal dengan Philips Airfryer; memasak satu dada ayam (pengaturan AF 160C tanpa pemanasan awal) atau filet salmon (pengaturan AF 200C tanpa pemanasan awal) vs. menggunakan oven kelas A.
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