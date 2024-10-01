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Pantau proses memasak hidangan lezat Anda dengan mudah
Garing di luar, lembut di dalam. Teknologi RapidAir khusus ini dapat menghemat waktu dan listrik tanpa menurunkan cita rasa. Pantau melalui jendela transparan selagi bahan-bahan makanan favorit Anda diolah menjadi hidangan lezat dalam waktu kurang dari 15 menit.See all benefits
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Garing di luar dan lembut di dalam, dengan sedikit atau tanpa tambahan minyak. Teknologi RapidAir dengan desain bintang lautnya yang unik menciptakan aliran udara yang sempurna untuk memasak dengan cepat dan lezat setiap saat.
Airfryer Philips terbaru seri 2000 hadir dengan teknologi khusus yang memungkinkan Anda bisa menyantap hidangan sehat setiap hari. Anda dapat memasak menu masakan favorit Anda dan keluarga dengan sedikit minyak atau tanpa minyak sedikitpun sehingga lebih sehat dan rendah lemak hingga 90% tanpa menurunkan cita rasa.
Airfryer Philips seri 2000 dilengkapi dengan 13 mode memasak berbeda, memungkinkan Anda dapat menggoreng tanpa atau dengan sedikit minyak, memanggang kue, membakar, hingga memanggang. Anda hanya perlu atur waktu dan suhu secara manual atau gunakan fungsi prasetel untuk menemukan 13 cara memasak berbeda.
Dibalik harga Philips airfyer seri 2000 yang terjangkau, Anda tak perlu khawatir karena terdapat sederet fitur yang dapat memaksimalkan proses memasak Anda. Termasuk ketersediaan jendela transparan untuk memantau proses memasak secara langsung dan akurat sehingga tahu saat hidangan sudah matang sempurna!
Layar sentuh yang mudah digunakan ini memiliki 9 pilihan fungsi prasetel: kentang goreng beku, kentang goreng segar, paha ayam, daging, ikan, menu sarapan, sayuran, kue, dan menghangatkan.
Temukan ribuan resep gratis dan pengaturan khusus untuk airfryer Anda. Menurut 93% pengguna, aplikasi HomeID memudahkan aktivitas memasak mereka.**
Hemat waktu pembersihan dengan StarPlate antilengket kami yang dapat digunakan dengan mesin pencuci piring.
Desainnya yang ringkas cocok untuk segala ukuran dapur. Dapat menampung hingga 500 g kentang goreng, 6 potong paha ayam, atau 500 g sayuran dalam pan berkapasitas 4,2 liter.
Masak hingga 50% lebih cepat dan hingga 70% lebih hemat listrik dengan Philips Airfryer dibanding oven biasa.***
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