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PET704/00

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Memutar MP3-CD, CD, dan CD-RW

MP3 adalah teknologi kompresi revolusioner yang membuat file musik digital dapat dibuat hingga 10x lebih kecil tanpa menurunkan kualitas audio secara signifikan. Sebuah CD dapat menyimpan hingga 10 jam musik.

Layar LCD berwarna TFT 17,8 cm (7") untuk tontonan berkualitas tinggi

Layar LCD berwarna TFT 17,8 cm (7") untuk tontonan berkualitas tinggi

Layar LCD warna resolusi tinggi akan membuat gambar menjadi hidup, menampilkan foto berharga Anda, film favorit, dan musik dengan detail yang 'nyata' dan warna tajam seperti hasil cetak berkualitas tinggi.

Speaker stereo berkualitas terpasang

Speaker stereo berkualitas terpasang

Speaker stereo memberikan suara berkualitas dan memungkinkan Anda untuk mendengarkan dengan bebas. Nikmati musik kapan saja, di mana saja, dengan speaker stereo terpasang yang memungkinkan kenyamanan dan kenikmatan pemutaran musik hanya dengan melepaskan headphone.

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