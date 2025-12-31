Nikmati film dalam format layar lebar 16:9

Tampilkan dan bagikan film dan foto digital Anda bersama teman dan keluarga. Rasio aspek layar lebar 16:9 merupakan standar universal untuk televisi digital definisi tinggi. Rasio aspek 16:9 asli berarti tampilan video tanpa bar di bagian atas dan bawah gambar dan tanpa kehilangan kualitas akibat penskalaan, mengubah gambar agar pas dengan ukuran layar yang berbeda.