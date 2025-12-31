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Dihentikan

PET716/12

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Nikmati film dalam format layar lebar 16:9

Nikmati film dalam format layar lebar 16:9

Tampilkan dan bagikan film dan foto digital Anda bersama teman dan keluarga. Rasio aspek layar lebar 16:9 merupakan standar universal untuk televisi digital definisi tinggi. Rasio aspek 16:9 asli berarti tampilan video tanpa bar di bagian atas dan bawah gambar dan tanpa kehilangan kualitas akibat penskalaan, mengubah gambar agar pas dengan ukuran layar yang berbeda.

Memutar MP3-CD, CD, dan CD-RW

MP3 adalah teknologi kompresi revolusioner yang membuat file musik digital dapat dibuat hingga 10x lebih kecil tanpa menurunkan kualitas audio secara signifikan. Sebuah CD dapat menyimpan hingga 10 jam musik.

Bagikan file gambar JPEG dengan CD Gambar

Bagikan file gambar JPEG dengan CD Gambar

Kemampuan pemutaran multi-format memungkinkan Anda melihat gambar di mana saja dan memutar sebagian besar format disk untuk kompatibilitas disk maksimum dan kesenangan menonton.

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