2 year warranty
PPM2702
Perawatan mata yang nyaman dengan musik yang menyenangkan
PPM2702 yang inovatif menambahkan sistem musik konduksi tulang dan mengoptimalkan sistem pijat 3D, yang sepenuhnya meredakan kelelahan mata. Kantung udara sampingnya yang terpisah merawat semua area di sekitar mata. Dilengkapi kompres panas untuk membuat mata rileks.
Pemijat kantung udara titik akupunktur mata
Musik konduksi tulang stereo
Kompres panas area luas
Lapisan kulit silikon nano
Dilengkapi dengan kantong udara yang dirancang secara profesional, yang menutupi seluruh bagian di sekitar mata. Melalui pemompaan dan pengempisan setiap kantong udara, alat ini menyimulasikan pemijatan manual pada titik akupunktur untuk meredakan rasa nyeri dan tidak nyaman di mata. Dengan kekuatan yang pas, pemijat merawat mata tanpa menekan bola mata selagi memijat.
Di kedua sisi kantong udara utama, terdapat kantong udara yang terpisah untuk memijat lebih lanjut area pelipis dengan kekuatan yang tepat. Kantong udara utama pada alat ini dapat memijat titik akupunktur yang penting di sekeliling mata dengan cara yang menyeluruh dan merawat titik akupunktur di sekitar mata.
Perangkat sensor suhu internal mengontrol suhu secara tepat setiap menitnya, dan berusaha menghadirkan sensasi panas 42 °C terbaik. Meningkatkan sirkulasi darah di sekitar mata dapat secara efektif merilekskan otot di sekitar mata Anda, menghilangkan rasa nyeri dan kekeringan mata, serta meredakan kelelahan mata.
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