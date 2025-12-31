Perawatan menyeluruh di area mata dengan kantong udara samping yang terpisah

Di kedua sisi kantong udara utama, terdapat kantong udara yang terpisah untuk memijat lebih lanjut area pelipis dengan kekuatan yang tepat. Kantong udara utama pada alat ini dapat memijat titik akupunktur yang penting di sekeliling mata dengan cara yang menyeluruh dan merawat titik akupunktur di sekitar mata.