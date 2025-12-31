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PPM3304
Pijat pribadi dan relaksasi kapan saja
Pemijat leher ini menggunakan node pijat yang sangat sesuai bentuk tubuh sehingga mampu menyimulasikan gerakan jari asli untuk melemaskan otot yang tegang. Desain ergonomisnya memberikan perawatan yang nyaman untuk leher. Kompres panasnya melancarkan aliran darah guna meningkatkan efek pijat.
Pijat dengan tekanan jari
Desain penopang ergonomis
Kompres panas termostatis
Dilengkapi 4 node pijat yang dapat disesuaikan tanpa melewatkan satu pun area otot levator scapula dan trapezius yang lelah. Menyerupai jari manusia saat memutar dan memijat, dengan 2 tingkat kekuatan intensitas yang dapat disesuaikan untuk meredakan kelelahan dan nyeri otot leher dengan mudah.
Kompres panas pada suhu konstan 42℃ dapat melancarkan sirkulasi darah, melemaskan otot yang kaku, dan memungkinkan sensasi hangat meresap ke dalam secara efektif untuk makin meningkatkan efek terapi pijat.
Desain ergonomis yang menyesuaikan dengan bentuk alami leher, pas di lekukan leher, mencegah leher bengkok, dan efektif mengurangi tekanan pada tulang belakang serviks untuk melindungi kesehatan leher.
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