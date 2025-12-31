Pijat pribadi dan relaksasi kapan saja

Pemijat leher ini menggunakan node pijat yang sangat sesuai bentuk tubuh sehingga mampu menyimulasikan gerakan jari asli untuk melemaskan otot yang tegang. Desain ergonomisnya memberikan perawatan yang nyaman untuk leher. Kompres panasnya melancarkan aliran darah guna meningkatkan efek pijat.