2 year warranty
PPM4361
Pemijat pribadi dan pelatih postur tubuh Anda
Alat pijat ini ringan dan dapat dikenakan. Anda dapat menikmati pijat dengan getaran mendalam dan kompres panas di bahu Anda kapan saja. Sensor postur bawaannya yang pintar dapat memberikan peringatan apabila terdeteksi postur tubuh yang buruk.
Pijat bahu mendalam VibWave
Kompres panas konstan
Penyangga otot bahu elastis 3D
Memperbaiki postur yang buruk
Dilengkapi sensor suhu bawaan. Modul pijat terkontrol yang andal menyediakan relaksasi kompres panas untuk melancarkan sirkulasi darah di otot.
Pijat VibWave menggunakan getaran frekuensi tinggi yang meresap jauh ke dalam otot untuk merilekskan jaringan otot secara efisien.
Potongan stereo-cut yang pas di punggung dan strip elastis akan mengurangi beban otot bahu dan meluruskan punggung Anda.
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