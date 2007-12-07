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  • Pemotong rambut Pemotong rambut Pemotong rambut

    Hairclipper series 1000 Pemotong rambut

    QC5000/00

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Pemotong rambut

    Ciptakan gaya yang Anda inginkan dengan pemotong rambut Philips ini.

    Hairclipper series 1000 Pemotong rambut

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    Pemotong rambut

    Tanpa perlu latihan

    Kontrol penuh

    Kontrol penuh

    Dijamin menghasilkan potongan rambut yang rata dengan sistem 2D Contour Tracking yang sudah dipatenkan. Sistem ini menyesuaikan dengan kontur kepala Anda, sehingga Anda bisa mengontrol gaya rambut yang diinginkan!

    Penataan rambut yang mudah dan aman

    Penataan rambut yang mudah dan aman

    Ciptakan beragam gaya sampai 8 tingkat panjang rambut dari 1-21 mm dengan sisir unik yang bisa disesuaikan ini. Kunci pengaman yang terpasang akan memastikan Anda bisa mencukur dengan mantap.

    Spesifikasi Teknis

    • Sistem daya

      Penggunaan
      Menggunakan kabel saja

    • Perawatan

      Pelumasan
      Pisau tidak perlu diminyaki
      Jaminan
      Garansi 2 tahun di seluruh dunia

    • Nyaman

      Pegangan
      Desain ultra-tipis

    • Aksesori

      Perlengkapan cukur
      Sisir penata

    Apa saja yang terdapat di kotak?

    Item lain dalam kotak

    • Perlengkapan cukur
    Badge-D2C

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