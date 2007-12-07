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- Perlengkapan cukur
QC5000/00
Pemotong rambut
Ciptakan gaya yang Anda inginkan dengan pemotong rambut Philips ini.
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Dijamin menghasilkan potongan rambut yang rata dengan sistem 2D Contour Tracking yang sudah dipatenkan. Sistem ini menyesuaikan dengan kontur kepala Anda, sehingga Anda bisa mengontrol gaya rambut yang diinginkan!
Ciptakan beragam gaya sampai 8 tingkat panjang rambut dari 1-21 mm dengan sisir unik yang bisa disesuaikan ini. Kunci pengaman yang terpasang akan memastikan Anda bisa mencukur dengan mantap.
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