Cari istilah

ID
EN
  • Memotong rambut keluarga Anda Memotong rambut keluarga Anda Memotong rambut keluarga Anda

    pemangkas rambut keluarga

    QC5115/15

    Memotong rambut keluarga Anda

    Memotong rambut keluarga tak pernah semudah ini. Pemotong rambut ini menawarkan motor tangguh yang sangat tenang, desain ringan dan ergonomis, serta bilah pisau yang ramah di kulit dan ujung sisir - untuk kinerja terbaik pada rambut anak-anak dan orang dewasa.

    See all benefits

    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    pemangkas rambut keluarga

    Produk serupa

    See all Pemangkas untuk keluarga

    Memotong rambut keluarga Anda

    dengan pemotong rambut paling tidak berisik untuk dewasa dan anak-anak

    • Pisau baja
    • 11 setelan panjang
    • Menggunakan kabel
    Menyesuaikan setelan sesuai panjang rambut yang berbeda

    Menyesuaikan setelan sesuai panjang rambut yang berbeda

    Potong rambut Anda sesuai dengan panjang yang diinginkan. Cukup pilih salah satu dari 11 setelan panjang antara 3 mm dan 21 mm dengan pernambahan 2 mm, atau lepas sisir untuk pemangkasan rapat sepanjang 0,5 mm.

    Kinerja tangguh dan tenang

    Kinerja tangguh dan tenang

    Pemangkas rambut Philips yang ramah keluarga dan dapat digunakan tanpa gangguan. Motornya yang mulus dirancang untuk daya dengan sedikit getaran—agar tetap tenang saat memangkas.

    Sisir bulat untuk mencegah tersangkut dan iritasi

    Sisir bulat untuk mencegah tersangkut dan iritasi

    Pisau dan sisir pada pemotong rambut ini memiliki ujung bulat untuk potongan rambut yang aman dan mulus.

    Kinerja tahan lama

    Kinerja tahan lama

    Pisau baja yang mengasah sendiri pada pencukur rambut didesain untuk memberikan hasil yang konsisten dari waktu ke waktu.

    Memotong rambut anggota keluarga jadi lebih ringan

    Memotong rambut anggota keluarga jadi lebih ringan

    Sebagai pemotong rambut yang ideal untuk anak-anak, pemangkas rambut yang ramah keluarga ini didesain ergonomis, super ringan, dan mudah digunakan.

    Pemangkas rambut berkabel untuk daya yang stabil

    Pemangkas rambut berkabel untuk daya yang stabil

    Tidak perlu khawatir baterai habis saat sedang memangkas. Pemangkas rambut Philips menggunakan kabel untuk mendapatkan daya yang konstan dan andal.

    Pisau yang mudah dilepas mudah untuk dibersihkan

    Pisau yang mudah dilepas mudah untuk dibersihkan

    Bersihkan pemangkas rambut listrik Anda dengan mudah. Cukup klik untuk membuka kepala, lepaskan, dan bersihkan pisau.

    garansi 2 tahun, voltase internasional

    garansi 2 tahun, voltase internasional

    Semua produk perawatan kami dirancang tahan lama. Dilengkapi dengan garansi internasional 2 tahun dan kompatibilitas voltase internasional.

    Pisau yang tidak memerlukan pelumas

    Pisau yang tidak memerlukan pelumas

    Alat pencukur yang mudah dirawat—pisau kami tidak perlu pelumas.

    Spesifikasi Teknis

    • Servis

      Jaminan
      Garansi 2-tahun

    • Sistem pemotongan

      Unit pemotongan
      Pisau baja
      Lebar pemotong
      41mm
      Jumlah pengaturan panjang
      11
      Rentang pengaturan panjang
      Dari 3 hingga 21mm
      Presisi (ukuran setiap setelan)
      Berjarak 2mm

    • Mudah digunakan

      Pembersihan
      Cuci kering dengan sikat
      Bebas perawatan
      Tidak memerlukan pelumas

    Apa saja yang terdapat di kotak?

    Item lain dalam kotak

    • Sikat pembersih
    Badge-D2C

    Dapatkan dukungan untuk produk ini

    Temukan tip seputar produk, pertanyaan umum, buku panduan pengguna, serta informasi keselamatan dan kepatuhan.

    Produk yang disarankan

    Produk baru dilihat

    Penghargaan

    Ulasan

    Jadilah orang pertama yang mengulas item ini

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Seluruh hak cipta.

    Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.