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- Sikat pembersih
QC5115/15
Memotong rambut keluarga Anda
Memotong rambut keluarga tak pernah semudah ini. Pemotong rambut ini menawarkan motor tangguh yang sangat tenang, desain ringan dan ergonomis, serta bilah pisau yang ramah di kulit dan ujung sisir - untuk kinerja terbaik pada rambut anak-anak dan orang dewasa.See all benefits
Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Potong rambut Anda sesuai dengan panjang yang diinginkan. Cukup pilih salah satu dari 11 setelan panjang antara 3 mm dan 21 mm dengan pernambahan 2 mm, atau lepas sisir untuk pemangkasan rapat sepanjang 0,5 mm.
Pemangkas rambut Philips yang ramah keluarga dan dapat digunakan tanpa gangguan. Motornya yang mulus dirancang untuk daya dengan sedikit getaran—agar tetap tenang saat memangkas.
Pisau dan sisir pada pemotong rambut ini memiliki ujung bulat untuk potongan rambut yang aman dan mulus.
Pisau baja yang mengasah sendiri pada pencukur rambut didesain untuk memberikan hasil yang konsisten dari waktu ke waktu.
Sebagai pemotong rambut yang ideal untuk anak-anak, pemangkas rambut yang ramah keluarga ini didesain ergonomis, super ringan, dan mudah digunakan.
Tidak perlu khawatir baterai habis saat sedang memangkas. Pemangkas rambut Philips menggunakan kabel untuk mendapatkan daya yang konstan dan andal.
Bersihkan pemangkas rambut listrik Anda dengan mudah. Cukup klik untuk membuka kepala, lepaskan, dan bersihkan pisau.
Semua produk perawatan kami dirancang tahan lama. Dilengkapi dengan garansi internasional 2 tahun dan kompatibilitas voltase internasional.
Alat pencukur yang mudah dirawat—pisau kami tidak perlu pelumas.
Servis
Sistem pemotongan
Mudah digunakan
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