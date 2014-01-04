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- Sikat pembersih
QC5130/15
Memotong rambut keluarga Anda
Memotong rambut keluarga Anda menjadi begitu mudah. Pemangkas rambut ini menawarkan motor yang kuat dan ultra-senyap, desain ergonomis, pisau yang ramah di kulit, dan ujung sisir, serta kemudahan terbaik bebas kabel daya.See all benefits
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Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Potong rambut Anda sesuai dengan panjang yang diinginkan. Cukup pilih salah satu dari 11 setelan panjang antara 3 mm dan 21 mm dengan pernambahan 2 mm, atau lepas sisir untuk pemangkasan rapat sepanjang 0,5 mm.
Pemangkas rambut Philips yang ramah keluarga dan dapat digunakan tanpa gangguan. Motornya yang mulus dirancang untuk daya dengan sedikit getaran—agar tetap tenang saat memangkas.
Pisau dan sisir pada pemotong rambut ini memiliki ujung bulat untuk potongan rambut yang aman dan mulus.
Pisau baja yang mengasah sendiri pada pencukur rambut didesain untuk memberikan hasil yang konsisten dari waktu ke waktu.
Sebagai pemotong rambut yang ideal untuk anak-anak, pemangkas rambut yang ramah keluarga ini didesain ergonomis, super ringan, dan mudah digunakan.
Gunakan pemangkas rambut dengan atau tanpa kabel untuk keandalan dan kebebasan maksimum, dengan daya pemakaian tanpa kabel selama 60 menit setelah pengisian daya 8 jam.
Bersihkan pemangkas rambut listrik Anda dengan mudah. Cukup klik untuk membuka kepala, lepaskan, dan bersihkan pisau.
Semua produk perawatan kami dirancang tahan lama. Dilengkapi dengan garansi internasional 2 tahun dan kompatibilitas voltase internasional.
Alat pencukur yang mudah dirawat—pisau kami tidak perlu pelumas.
Sistem daya
Servis
Sistem pemotongan
Mudah digunakan
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