Teknologi OneBlade unik

Philips OneBlade adalah penata rambut wajah hybrid baru revolusioner yang dapat menata, mencukur, dan membentuk garis dan tepian yang bersih, pada semua jenis rambut wajah. Sistem perlindungan ganda - lapisan licin yang dikombinasikan dengan ujung yang membulat - membuat pencukuran menjadi lebih mudah dan nyaman. Teknologi pencukurannya dilengkapi pemotong yang bergerak cepat untuk semua jenis rambut.