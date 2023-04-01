Cari istilah

ID
EN
  • Tata, bentuk, dan cukur semua rambut wajah dengan satu alat Tata, bentuk, dan cukur semua rambut wajah dengan satu alat Tata, bentuk, dan cukur semua rambut wajah dengan satu alat

    OneBlade Pisau pengganti

    QP220/51

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Tata, bentuk, dan cukur semua rambut wajah dengan satu alat

    Sistem perlindungan ganda: lapisan licin yang dikombinasikan dengan ujung yang membulat, membuat pencukuran menjadi lebih mudah dan nyaman. Teknologi pencukurannya dilengkapi dengan pemotong yang bergerak cepat yang mampu memotong rambut sepanjang apa pun.

    See all benefits
    Harga ritel yang disarankan: Rp299.000,00

    OneBlade Pisau pengganti

    Produk serupa

    See all Pisau pengganti OneBlade

    Tata, bentuk, dan cukur semua rambut wajah dengan satu alat

    Dirancang untuk memotong rambut, bukan kulit

    • Tata, bentuk, dan cukur semua rambut wajah dengan satu alat
    • 2 x Pisau pengganti asli
    • Cocok untuk semua gagang OneBlade
    • Pisau baja anti-karat yang tahan hingga 4-6 bulan penggunaan* sehingga tetap tajam
    Teknologi OneBlade unik

    Teknologi OneBlade unik

    Philips OneBlade adalah penata rambut wajah hybrid baru revolusioner yang dapat menata, mencukur, dan membentuk garis dan tepian yang bersih, pada semua jenis rambut wajah. Sistem perlindungan ganda - lapisan licin yang dikombinasikan dengan ujung yang membulat - membuat pencukuran menjadi lebih mudah dan nyaman. Teknologi pencukurannya dilengkapi pemotong yang bergerak cepat untuk semua jenis rambut.

    Cocok untuk semua gagang OneBlade

    Cocok untuk semua gagang OneBlade

    Cocok dengan OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) dan OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)

    Pisau yang tidak mudah tumpul

    Pisau yang tidak mudah tumpul

    Pisau cukur stainless steel yang tahan lama hingga 4-6 bulan penggunaan* untuk tampilan terbaik Anda. Jika indikator penggantian - ikon lepas - muncul pada pisau cukur, kinerja pisau cukur mungkin tidak lagi optimal. Waktunya mengganti pisau cukur untuk mendapatkan pengalaman bercukur yang terbaik

    Pisau cukur dua sisi

    Pisau cukur dua sisi

    Memotong ke atas dan ke bawah. Dapatkan garis yang sempurna dalam hitungan detik dengan mata pisau dua sisi, sehingga Anda dapat melihat setiap rambut yang dicukur.

    Basah & kering

    Basah & kering

    OneBlade tahan air (IPX7), sehingga mudah dibersihkan, cukup bilas di bawah keran. Anda juga dapat mencukur di kamar mandi, dengan atau tanpa busa - apa pun yang Anda inginkan.

    Spesifikasi Teknis

    • Pisau pengganti OneBlade

      Pisau pengganti per kemasan
      2

    • Servis

      Head pengganti
      Ganti setiap 4 bulan*
    Badge-D2C

    Dapatkan dukungan untuk produk ini

    Temukan tip seputar produk, pertanyaan umum, buku panduan pengguna, serta informasi keselamatan dan kepatuhan.

    Produk yang disarankan

    Produk baru dilihat

    Ulasan

    Jadilah orang pertama yang mengulas item ini

    • Untuk pengalaman mencukur terbaik. Berdasarkan 2 kali pencukuran penuh per minggu. Hasil aktual dapat berbeda.
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Seluruh hak cipta.

    Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.