QP220/51
Tata, bentuk, dan cukur semua rambut wajah dengan satu alat
Sistem perlindungan ganda: lapisan licin yang dikombinasikan dengan ujung yang membulat, membuat pencukuran menjadi lebih mudah dan nyaman. Teknologi pencukurannya dilengkapi dengan pemotong yang bergerak cepat yang mampu memotong rambut sepanjang apa pun.See all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Philips OneBlade adalah penata rambut wajah hybrid baru revolusioner yang dapat menata, mencukur, dan membentuk garis dan tepian yang bersih, pada semua jenis rambut wajah. Sistem perlindungan ganda - lapisan licin yang dikombinasikan dengan ujung yang membulat - membuat pencukuran menjadi lebih mudah dan nyaman. Teknologi pencukurannya dilengkapi pemotong yang bergerak cepat untuk semua jenis rambut.
Cocok dengan OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) dan OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)
Pisau cukur stainless steel yang tahan lama hingga 4-6 bulan penggunaan* untuk tampilan terbaik Anda. Jika indikator penggantian - ikon lepas - muncul pada pisau cukur, kinerja pisau cukur mungkin tidak lagi optimal. Waktunya mengganti pisau cukur untuk mendapatkan pengalaman bercukur yang terbaik
Memotong ke atas dan ke bawah. Dapatkan garis yang sempurna dalam hitungan detik dengan mata pisau dua sisi, sehingga Anda dapat melihat setiap rambut yang dicukur.
OneBlade tahan air (IPX7), sehingga mudah dibersihkan, cukup bilas di bawah keran. Anda juga dapat mencukur di kamar mandi, dengan atau tanpa busa - apa pun yang Anda inginkan.
Pisau pengganti OneBlade
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