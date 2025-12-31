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RechargeablesAki isi ulang

R03B2A100/97

Gunakan perangkat lebih lama

Cocok untuk semua perangkat berdaya tinggi. Baterai AAA berkapasitas tinggi ini dapat diisi ulang hingga 1.000 kali.

Lihat semua manfaat

dengan baterai isi ulang AA 1000mAh

Gunakan perangkat lebih lama

  • AAA, 1000 mAh

  • Nikel-Metal Hidrida

Terus nikmati kapasitas penuh

Baterai Nikel-Metal Hidrida dapat diisi ulang hingga 1000 kali tanpa kehabisan daya sebelum diisi ulang. Dengan ini Anda dapat menggunakan baterai isi ulang dengan lebih mudah dan lebih baik.

Menghemat uang karena dapat diisi ulang 1000 kali

Menghemat uang karena masa pakainya sama seperti 1000 baterai.

Teknologi NiMH untuk beberapa kali pengisian ulang

Teknologi Nikel-Metal Hidrida memungkinkan beberapa kali pengisian ulang dan nyaris tidak perlu mengganti baterai.

Spesifikasi Teknis

Manual &amp; Dokumentasi

Brosur komersial yang diterjemahkan

  • PDF berkas, 256.3 kB
  • 21 July 2026

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