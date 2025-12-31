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RechargeablesBaterai

R03B2RTU8/97

Baterai Isi Ulang Siap Digunakan

Ideal untuk perangkat dengan konsumsi daya tinggiI, baterai AAA kapasitas tinggi ini tidak harus dikosongkan sebelum diisi kembali. Isi kembali baterai kapan saja Anda inginkan. Baterai ini mampu diisi ulang hingga ribuan kali.

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Baterai Isi Ulang Siap Digunakan

  • AAA, 800 mAh

  • Nikel-Metal Hidrida

Teknologi NiMH untuk beberapa kali pengisian ulang

Teknologi Nikel-Metal Hidrida memungkinkan beberapa kali pengisian ulang dan nyaris tidak perlu mengganti baterai.

Baterai untuk pemutar audio dan kamera

Daya 800 mAh untuk memastikan pemutar audio atau kamera digital Anda bisa digunakan untuk waktu yang lebih lama.

Terus nikmati kapasitas penuh

Baterai Nikel-Metal Hidrida dapat diisi ulang hingga 1000 kali tanpa kehabisan daya sebelum diisi ulang. Dengan ini Anda dapat menggunakan baterai isi ulang dengan lebih mudah dan lebih baik.

Spesifikasi Teknis

Manual &amp; Dokumentasi

Brosur komersial yang diterjemahkan

  • PDF berkas, 259.1 kB
  • 25 November 2023

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