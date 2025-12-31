2 year warranty
Dihentikan
R03B2RTU8/97
Baterai Isi Ulang Siap Digunakan
Ideal untuk perangkat dengan konsumsi daya tinggiI, baterai AAA kapasitas tinggi ini tidak harus dikosongkan sebelum diisi kembali. Isi kembali baterai kapan saja Anda inginkan. Baterai ini mampu diisi ulang hingga ribuan kali.
AAA, 800 mAh
Nikel-Metal Hidrida
Teknologi Nikel-Metal Hidrida memungkinkan beberapa kali pengisian ulang dan nyaris tidak perlu mengganti baterai.
Daya 800 mAh untuk memastikan pemutar audio atau kamera digital Anda bisa digunakan untuk waktu yang lebih lama.
Baterai Nikel-Metal Hidrida dapat diisi ulang hingga 1000 kali tanpa kehabisan daya sebelum diisi ulang. Dengan ini Anda dapat menggunakan baterai isi ulang dengan lebih mudah dan lebih baik.