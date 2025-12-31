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RechargeablesBaterai

R03B4RTU10/59

Gunakan perangkat Anda lebih lama

Cocok untuk semua perangkat digital Anda. Baterai AAA berkapasitas tinggi ini tidak harus dikosongkan sebelum diisi ulang. Isi ulang daya baterai kapan saja, sesuai kebutuhan Anda. Tak hanya itu, baterai ini juga dapat diisi ulang hingga lima ratus kali.

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Gunakan perangkat Anda lebih lama

  • AAA, 1000 mAh

  • Nikel-Metal Hidrida

Terus nikmati kapasitas penuh

Baterai Nikel-Metal Hidrida dapat diisi ulang hingga 1000 kali tanpa kehabisan daya sebelum diisi ulang. Dengan ini Anda dapat menggunakan baterai isi ulang dengan lebih mudah dan lebih baik.

Kapasitas yang luar biasa untuk mengoperasikan perangkat digital Anda

Daya 1000 mAh memastikan kamera digital dan pengguna daya ultra tinggi lainnya dapat dipakai lebih lama.

Teknologi NiMH untuk beberapa kali pengisian ulang

Teknologi Nikel-Metal Hidrida memungkinkan beberapa kali pengisian ulang dan nyaris tidak perlu mengganti baterai.

Spesifikasi Teknis

Manual &amp; Dokumentasi

Brosur komersial yang diterjemahkan

  • PDF berkas, 356.6 kB
  • 21 July 2026

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