2 year warranty
Dihentikan
R03B4RTU10/59
Gunakan perangkat Anda lebih lama
Cocok untuk semua perangkat digital Anda. Baterai AAA berkapasitas tinggi ini tidak harus dikosongkan sebelum diisi ulang. Isi ulang daya baterai kapan saja, sesuai kebutuhan Anda. Tak hanya itu, baterai ini juga dapat diisi ulang hingga lima ratus kali.
AAA, 1000 mAh
Nikel-Metal Hidrida
Baterai Nikel-Metal Hidrida dapat diisi ulang hingga 1000 kali tanpa kehabisan daya sebelum diisi ulang. Dengan ini Anda dapat menggunakan baterai isi ulang dengan lebih mudah dan lebih baik.
Daya 1000 mAh memastikan kamera digital dan pengguna daya ultra tinggi lainnya dapat dipakai lebih lama.
Teknologi Nikel-Metal Hidrida memungkinkan beberapa kali pengisian ulang dan nyaris tidak perlu mengganti baterai.