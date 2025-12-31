2 year warranty
Dihentikan
R03L12B/97
Baterai terbaik untuk perangkat low-drain
Untuk produk low-drain, pilih baterai LongLife. Teknologi Zinc-Chloride sangat sesuai untuk jam, radio, kalkulator, dan remote control.
AAA
Zinc-Chloride
Semua baterai mengalami kehilangan energi bila tidak digunakan. Kami menjamin baterai tetap memiliki setidaknya 80% energinya semula sebelum tanggal penggunaan terbaiknya (best-before).
Simbol bebas bahasa universal pada kemasan yang menjelaskan bagaimana dan di mana baterai dapat atau sebaiknya digunakan.
Baterai ZnC Philips ini dijamin bebas dari logam berat berbahaya seperti Kadmium dan Merkuri.
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