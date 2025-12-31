ProdukDukungan
en/id

Healthy lifestyles start here. Sign up and get exclusive offers

2 year warranty

Semua seri

  • Foto kemasan
  • Gambar utama
  • Foto kemasan
  • Gambar utama

Dihentikan

LongLifeBaterai

R20L2B/40

Baterai terbaik untuk perangkat low-drain

Untuk produk low-drain, pilih baterai LongLife. Teknologi Zinc-Chloride sangat sesuai untuk jam, radio, kalkulator, dan remote control.

Lihat semua manfaat

Baterai terbaik untuk perangkat low-drain

  • D

  • Zinc-Chloride

  • 2 unit

Warna membuat ukuran baterai mudah dikenali

Agar ukuran baterai yang paling umum mudah dikenali, kami menggunakan kode warna untuk ukuran baterai sesuai dengan standar industri.

Baterai tetap awet digunakan hingga 3 tahun

Semua baterai mengalami kehilangan energi bila tidak digunakan. Kami menjamin baterai tetap memiliki setidaknya 80% energinya semula sebelum tanggal penggunaan terbaiknya (best-before).

Teknologi Zinc-Chloride berkualitas tinggi memastikan masa pakai yang lama

Teknologi Zinc-Chloride berkualitas tinggi memastikan masa pakai baterai yang lama bila digunakan pada perangkat dengan konsumsi energi rendah.

Spesifikasi Teknis

Manual &amp; Dokumentasi

Brosur komersial yang diterjemahkan

  • PDF berkas, 289.2 kB
  • 21 July 2026

Hubungi Philips

Kami siap membantu Anda

Mulai hidup sehat. Daftar & dapatkan penawaran eksklusif

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.

Saya ingin menerima pemberitahuan promosi—berdasarkan preferensi dan kebiasaan saya—tentang produk, layanan, acara, dan promosi Philips. Saya bisa berhenti berlangganan dengan mudah kapan saja!

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.