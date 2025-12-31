2 year warranty
Dihentikan
R20L2B/40
Baterai terbaik untuk perangkat low-drain
Untuk produk low-drain, pilih baterai LongLife. Teknologi Zinc-Chloride sangat sesuai untuk jam, radio, kalkulator, dan remote control.
D
Zinc-Chloride
2 unit
Agar ukuran baterai yang paling umum mudah dikenali, kami menggunakan kode warna untuk ukuran baterai sesuai dengan standar industri.
Semua baterai mengalami kehilangan energi bila tidak digunakan. Kami menjamin baterai tetap memiliki setidaknya 80% energinya semula sebelum tanggal penggunaan terbaiknya (best-before).
Teknologi Zinc-Chloride berkualitas tinggi memastikan masa pakai baterai yang lama bila digunakan pada perangkat dengan konsumsi energi rendah.