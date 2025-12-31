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Dihentikan

RechargeablesAki isi ulang

R6B2RTU20/97

Baterai Isi Ulang Siap Digunakan

Ideal untuk semua perangkat digital Anda. Baterai AA kapasitas tinggi ini tidak harus dikosongkan sebelum diisi kembali. Isi kembali baterai kapan saja Anda inginkan. Baterai ini mampu diisi ulang hingga ribuan kali.

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Baterai Isi Ulang Siap Digunakan

  • AA, 2000mAh

  • Nikel-Metal Hidrida

Terus nikmati kapasitas penuh

Baterai Nikel-Metal Hidrida dapat diisi ulang hingga 1000 kali tanpa kehabisan daya sebelum diisi ulang. Dengan ini Anda dapat menggunakan baterai isi ulang dengan lebih mudah dan lebih baik.

AA isi ulang 2000mAh

Teknologi NiMH untuk beberapa kali pengisian ulang

Teknologi Nikel-Metal Hidrida memungkinkan beberapa kali pengisian ulang dan nyaris tidak perlu mengganti baterai.

Spesifikasi Teknis

Manual &amp; Dokumentasi

Brosur komersial yang diterjemahkan

  • PDF berkas, 342.7 kB
  • 21 July 2026

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