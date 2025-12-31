2 year warranty
Dihentikan
R6B2RTU20/97
Baterai Isi Ulang Siap Digunakan
Ideal untuk semua perangkat digital Anda. Baterai AA kapasitas tinggi ini tidak harus dikosongkan sebelum diisi kembali. Isi kembali baterai kapan saja Anda inginkan. Baterai ini mampu diisi ulang hingga ribuan kali.
AA, 2000mAh
Nikel-Metal Hidrida
Baterai Nikel-Metal Hidrida dapat diisi ulang hingga 1000 kali tanpa kehabisan daya sebelum diisi ulang. Dengan ini Anda dapat menggunakan baterai isi ulang dengan lebih mudah dan lebih baik.
Teknologi Nikel-Metal Hidrida memungkinkan beberapa kali pengisian ulang dan nyaris tidak perlu mengganti baterai.