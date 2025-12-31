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RechargeablesBaterai

R6B2RTU25/59

Gunakan perangkat Anda lebih lama

Cocok untuk semua perangkat digital Anda. Baterai AA berkapasitas tinggi ini tidak harus dikosongkan sebelum diisi ulang. Isi ulang daya baterai kapan saja, sesuai kebutuhan Anda. Tak hanya itu, baterai ini juga dapat diisi ulang hingga lima ratus kali.

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Gunakan perangkat Anda lebih lama

  • AA, 2500 mAh

  • Nikel-Metal Hidrida

AA isi ulang 2500 mAh untuk penggunaan yang lebih tahan lama

Baterai isi ulang berukuran AA ini menyimpan dan menyalurkan daya sebesar 2500 mAh untuk penggunaan perangkat yang lebih tahan lama.

Teknologi NiMH untuk beberapa kali pengisian ulang

Teknologi Nikel-Metal Hidrida memungkinkan beberapa kali pengisian ulang dan nyaris tidak perlu mengganti baterai.

Spesifikasi Teknis

Manual &amp; Dokumentasi

Brosur komersial yang diterjemahkan

  • PDF berkas, 337.8 kB
  • 20 July 2026

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