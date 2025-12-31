Gunakan perangkat Anda lebih lama

Cocok untuk semua perangkat digital Anda. Baterai AA berkapasitas tinggi ini tidak harus dikosongkan sebelum diisi ulang. Isi ulang daya baterai kapan saja, sesuai kebutuhan Anda. Tak hanya itu, baterai ini juga dapat diisi ulang hingga lima ratus kali.