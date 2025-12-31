2 year warranty
Dihentikan
R6B4RTU210/40
Gunakan perangkat Anda lebih lama
Ideal untuk semua perangkat digital Anda. Baterai AA kapasitas tinggi ini tidak harus dikosongkan sebelum diisi kembali. Isi kembali baterai kapan saja Anda inginkan. Baterai ini mampu diisi ulang hingga ribuan kali.
AA, 2100 mAh
Nikel-Metal Hidrida
Teknologi Nikel-Metal Hidrida memungkinkan beberapa kali pengisian ulang dan nyaris tidak perlu mengganti baterai.
Baterai Nikel-Metal Hidrida dapat diisi ulang hingga 1000 kali tanpa kehabisan daya sebelum diisi ulang. Dengan ini Anda dapat menggunakan baterai isi ulang dengan lebih mudah dan lebih baik.
Menghemat uang karena masa pakainya sama seperti 1000 baterai.