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Dihentikan

RechargeablesBaterai

R6B4RTU210/40

Gunakan perangkat Anda lebih lama

Ideal untuk semua perangkat digital Anda. Baterai AA kapasitas tinggi ini tidak harus dikosongkan sebelum diisi kembali. Isi kembali baterai kapan saja Anda inginkan. Baterai ini mampu diisi ulang hingga ribuan kali.

Lihat semua manfaat

Gunakan perangkat Anda lebih lama

  • AA, 2100 mAh

  • Nikel-Metal Hidrida

Teknologi NiMH untuk beberapa kali pengisian ulang

Teknologi Nikel-Metal Hidrida memungkinkan beberapa kali pengisian ulang dan nyaris tidak perlu mengganti baterai.

Terus nikmati kapasitas penuh

Baterai Nikel-Metal Hidrida dapat diisi ulang hingga 1000 kali tanpa kehabisan daya sebelum diisi ulang. Dengan ini Anda dapat menggunakan baterai isi ulang dengan lebih mudah dan lebih baik.

Menghemat uang karena dapat diisi ulang 1000 kali

Menghemat uang karena masa pakainya sama seperti 1000 baterai.

Spesifikasi Teknis

Manual &amp; Dokumentasi

Brosur komersial yang diterjemahkan

  • PDF berkas, 369.4 kB
  • 18 June 2026

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