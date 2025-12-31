2 year warranty
Dihentikan
R6B4RTU25/59
Gunakan perangkat Anda lebih lama
Cocok untuk semua perangkat digital Anda. Baterai AA berkapasitas tinggi ini tidak harus dikosongkan sebelum diisi ulang. Isi ulang daya baterai kapan saja, sesuai kebutuhan Anda. Tak hanya itu, baterai ini juga dapat diisi ulang hingga lima ratus kali.
AA, 2500 mAh
Nikel-Metal Hidrida
Baterai Nikel-Metal Hidrida dapat diisi ulang hingga 1000 kali tanpa kehabisan daya sebelum diisi ulang. Dengan ini Anda dapat menggunakan baterai isi ulang dengan lebih mudah dan lebih baik.
Baterai isi ulang berukuran AA ini menyimpan dan menyalurkan daya sebesar 2500 mAh untuk penggunaan perangkat yang lebih tahan lama.
Baterai Nikel-Metal Hidrida ini dapat diisi ulang hingga 500 kali tanpa kehabisan daya sebelum diisi ulang. Dengan ini Anda dapat menggunakan baterai isi ulang dengan lebih mudah dan lebih baik.