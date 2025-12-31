2 year warranty
Dihentikan
R6L2B/40
Baterai terbaik untuk perangkat low-drain
Untuk produk low-drain, pilih baterai LongLife. Teknologi Zinc-Chloride sangat sesuai untuk jam, radio, kalkulator, dan remote control.
AA
Zinc-Chloride
Simbol bebas bahasa universal pada kemasan yang menjelaskan bagaimana dan di mana baterai dapat atau sebaiknya digunakan.
Teknologi Zinc-Chloride berkualitas tinggi memastikan masa pakai baterai yang lama bila digunakan pada perangkat dengan konsumsi energi rendah.
Agar ukuran baterai yang paling umum mudah dikenali, kami menggunakan kode warna untuk ukuran baterai sesuai dengan standar industri.