RQ1085/22
Alat cukur terbaik di antara pencukur no. 1 di dunia
Untuk pria yang hanya menginginkan yang terbaik, pencukur listrik Philips Arcitec RQ1085 memadukan Flex & Pivot Action dengan kepala pencukur Triple-track untuk hasil cukur yang benar-benar rapat, bahkan di leher.See all benefits
Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi
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Tiga kepala cukur independen yang fleksibel dalam satu unit cukur yang berputar dengan rentang gerakan penuh. Kombinasi unik ini memastikan kontak kulit optimal pada bagian yang berlekuk untuk memangkas rambut leher yang paling sulit dijangkau sekalipun.
Tiga jalur pencukuran pada kepada cukur Triple-Track memberikan hasil cukur yang 50% lebih baik daripada kepala cukur berputar dengan satu jalur.
Sistem pisau ganda dari pencukur listrik ini mengangkat rambut untuk mencukurnya dengan aman di bawah lapisan kulit.
Pencukur listrik ini memiliki kepala cukur yang sangat tipis dengan selot untuk mencukur rambut panjang dan lubang untuk mencukur bulu yang terpendek sekalipun.
Teknologi pemangkas bersilinder paten untuk akurasi dan gerakan terbaik. Sempurna untuk membentuk dan memangkas jenggot serta cambang.
Alat cukur tahan air yang dapat dibilas dengan mudah di bawah keran.
Aksesori
Desain
Performa Pencukuran
Mudah digunakan
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