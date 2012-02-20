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  • Alat cukur terbaik di antara pencukur no. 1 di dunia Alat cukur terbaik di antara pencukur no. 1 di dunia Alat cukur terbaik di antara pencukur no. 1 di dunia

    arcitec Alat cukur listrik

    RQ1095/21

    Alat cukur terbaik di antara pencukur no. 1 di dunia

    Untuk pria yang hanya menginginkan yang terbaik, arcitec memadukan Aksi Flex & Pivot dengan kepala pencukur tiga lajur untuk hasil cukur yang bersih, bahkan di leher.

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    arcitec Alat cukur listrik

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    Alat cukur terbaik di antara pencukur no. 1 di dunia

    Benar-benar rapat, sekalipun di leher

    • Dengan sistem Jet Clean
    • Dengan layar LED
    Gerak Fleksibel & Berputar akan mengikuti setiap lekukan

    Gerak Fleksibel & Berputar akan mengikuti setiap lekukan

    Tiga kepala cukur independen yang fleksibel dalam satu unit cukur yang berputar dengan rentang gerakan penuh. Kombinasi unik ini memastikan kontak kulit optimal pada bagian yang berlekuk untuk memangkas rambut leher yang paling sulit dijangkau sekalipun.

    Kepala cukur Triple-Track dengan permukaan cukur 50% lebih banyak

    Kepala cukur Triple-Track dengan permukaan cukur 50% lebih banyak

    Tiga jalur pencukuran pada kepada cukur Triple-Track memberikan hasil cukur yang 50% lebih baik daripada kepala cukur berputar dengan satu jalur.

    Teknologi Super Lift & Cut

    Teknologi Super Lift & Cut

    Sistem pisau ganda dari pencukur listrik ini mengangkat rambut untuk mencukurnya dengan aman di bawah lapisan kulit.

    Sistem Pencukuran Akurat

    Sistem Pencukuran Akurat

    Pencukur listrik ini memiliki kepala cukur yang sangat tipis dengan selot untuk mencukur rambut panjang dan lubang untuk mencukur bulu yang terpendek sekalipun.

    Pemangkas berbentuk tabung yang presisi

    Pemangkas berbentuk tabung yang presisi

    Teknologi pemangkas bersilinder paten untuk akurasi dan gerakan terbaik. Sempurna untuk membentuk dan memangkas jenggot serta cambang.

    Pencukur yang dapat dicuci

    Pencukur yang dapat dicuci

    Alat cukur tahan air yang dapat dibilas dengan mudah di bawah keran.

    Spesifikasi Teknis

    • Aksesori

      Perawatan
      • Sikat pembersih
      • Tutup pelindung
      Dudukan
      • Power Pod
      • Sistem Jet Clean

    • Desain

      Penyelesaian
      • Tampilan berlapis cermin
      • Layar LED
      Bahan
      • Rangka luar dari baja antikarat gosok
      • Panel samping dari serat karbon asli

    • Performa Pencukuran

      Sistem pencukuran
      • Kepala cukur Triple-Track
      • Sistem Pencukur Akurat
      • Teknologi Super Lift & Cut
      Mengikuti kontur
      • Gerak Fleksibel & Berputar
      • Unit cukur berputar
      Garis luar
      Pemangkas akurat yang ramah di kulit

    • Mudah digunakan

      Pengisian daya
      • Dapat diisi ulang
      • Pengisian cepat
      Layar
      • Indikator pengisian daya
      • Indikator penggantian kepala pencukur
      • Travel lock (pengunci)
      Pembersihan
      • Sistem Pembersihan Otomatis
      • Dapat dicuci
      • Indikator pembersihan
      Pengisian daya
      1 jam
      Waktu pencukuran
      21 hari

    Badge-D2C

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