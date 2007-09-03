RQ10/40
Mencukur dengan bersih
Setiap tahun, pisau cukur Anda menempuh jarak setinggi Gunung Everest ...dikali 10! Setelah dipakai sejauh itu, materi terbaik sekali pun dapat kehilangan ketajamannya. Pelihara kinerja terbaik alat cukur Anda - Ganti kepala pencukur setiap 2 tahun.See all benefits
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Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Sistem pisau ganda dari pencukur Philips Anda: pisau pertama mengangkat, pisau kedua memotong dengan rapat dan nyaman.
Pencukur Philips ini memiliki kepala cukur ultra-tipis dengan kisi-kisi untuk mencukur rambut panjang dan lubang untuk mencukur bulu terpendek.
Tiga jalur pencukuran pada kepada cukur Triple-Track memberikan hasil cukur yang 50% lebih baik daripada kepala cukur berputar dengan satu jalur.
Tiga kepala cukur independen yang fleksibel dalam satu unit cukur yang berputar dengan rentang gerakan penuh. Kombinasi unik ini memastikan kontak kulit optimal pada bagian yang berlekuk untuk memangkas rambut leher yang paling sulit dijangkau sekalipun.
Kepala pencukur
Unit cukur
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