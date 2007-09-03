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  • Mencukur dengan bersih Mencukur dengan bersih Mencukur dengan bersih

    Unit cukur

    RQ10/40

    Mencukur dengan bersih

    Setiap tahun, pisau cukur Anda menempuh jarak setinggi Gunung Everest ...dikali 10! Setelah dipakai sejauh itu, materi terbaik sekali pun dapat kehilangan ketajamannya. Pelihara kinerja terbaik alat cukur Anda - Ganti kepala pencukur setiap 2 tahun.

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    Unit cukur

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    Mencukur dengan bersih

    Ganti kepala pencukur setiap 2 tahun untuk hasil terbaik

    • Produksi dihentikan
    • Beli SH70 sebagai gantinya
    Teknologi pencukuran super Angkat & Potong dengan sistem pisau ganda

    Teknologi pencukuran super Angkat & Potong dengan sistem pisau ganda

    Sistem pisau ganda dari pencukur Philips Anda: pisau pertama mengangkat, pisau kedua memotong dengan rapat dan nyaman.

    Sistem Pencukur Akurat

    Sistem Pencukur Akurat

    Pencukur Philips ini memiliki kepala cukur ultra-tipis dengan kisi-kisi untuk mencukur rambut panjang dan lubang untuk mencukur bulu terpendek.

    Kepala cukur Triple-Track dengan permukaan cukur 50% lebih banyak

    Kepala cukur Triple-Track dengan permukaan cukur 50% lebih banyak

    Tiga jalur pencukuran pada kepada cukur Triple-Track memberikan hasil cukur yang 50% lebih baik daripada kepala cukur berputar dengan satu jalur.

    Gerak Fleksibel & Berputar akan mengikuti setiap lekukan

    Gerak Fleksibel & Berputar akan mengikuti setiap lekukan

    Tiga kepala cukur independen yang fleksibel dalam satu unit cukur yang berputar dengan rentang gerakan penuh. Kombinasi unik ini memastikan kontak kulit optimal pada bagian yang berlekuk untuk memangkas rambut leher yang paling sulit dijangkau sekalipun.

    Spesifikasi Teknis

    • Kepala pencukur

      Kepala pencukur yang ditingkatkan
      RQ10 telah diganti dengan SH70
      Penting
      Jika stok SH70 juga sedang habis, sayangnya, tidak tersedia penggantinya. SH71 tidak kompatibel dengan pencukur SensoTouch atau Arcitec.

    • Unit cukur

      Tipe produk yang cocok
      • 1050X
      • 1059X
      • 1090X
      • RQ1050
      • RQ1051
      • RQ1052
      • RQ1060
      • RQ1061
      • RQ1062
      • RQ1075
      • RQ1076
      • RQ1077
      • RQ1085
      • RQ1087
      • RQ1090
      • RQ1095
    Badge-D2C

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