2 year warranty
Dihentikan
RQ1150/16
DualPrecision & GyroFlex2D
Pemakaian nirkabel 45 mnt/isi daya 1j
Pemangkas presisi
Pisau DualPrecision mencukur rambut panjang dan bulu pendek dengan nyaman. 1. Selot memotong rambut panjang. 2. Lubang memotong bulu pendek
Sistem pisau ganda yang terpasang pada pencukur listrik Philips mengangkat rambut untuk pencukuran bersih yang nyaman hingga ke bawah lapisan kulit.
Sistem GyroFlex 2D yang mengikuti kontur wajah pada pencukur ini akan dengan mudah menyesuaikan dengan lekukan wajah Anda, meminimalkan tekanan dan iritasi untuk pencukuran lebih rapat.
Penghargaan
3.5
dari 5
2
Ulasan
역지사지
15/02/2016
한국
가격대비 성능이 좋네요.
먼저 RQ1180시리즈를 사용하다가 추가로 구매하게도었는데 그립감이 좋고 면도후 상쾌함이 오래도록 지속되는 느낌이 있어 좋네요. 아들녀석에게도 동일한 모델로 구매를 해줄 예정입니다.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/16 Wet & dry electric shaver
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/16 Wet & dry electric shaver
geejonesy
22/01/2016
Australia
Switch is the weak point
In a short time, the aluminium casing around the switch broke into a large hole in the thin aluminium casing
Ulasan ini dibuat untuk Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/17 Wet & dry electric shaver
Ulasan ini dibuat untuk Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/17 Wet & dry electric shaver
Sumber: Euromonitor International Limited, volume ritel, sesuai definisi kategori pencukur bulu badan, data 2024, riset yang dilakukan pada Oktober 2024.