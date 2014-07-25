2 year warranty
Dihentikan
DualPrecision & GyroFlex2D
Pemakaian nirkabel 50 mnt/isi daya 1j
Pemangkas Presisi dan Kantung
Pisau DualPrecision mencukur rambut panjang dan bulu pendek dengan nyaman. 1. Selot memotong rambut panjang. 2. Lubang memotong bulu pendek
Sistem pisau ganda yang terpasang pada pencukur listrik Philips mengangkat rambut untuk pencukuran bersih yang nyaman hingga ke bawah lapisan kulit.
Sistem GyroFlex 2D yang mengikuti kontur wajah pada pencukur ini akan dengan mudah menyesuaikan dengan lekukan wajah Anda, meminimalkan tekanan dan iritasi untuk pencukuran lebih rapat.
4.5
dari 5
6
Ulasan
83%
Merekomendasikan produk ini
itsgarry
25/07/2014
Australia
Great shaver
I have just switched from using Philips mains powered shaver for the last 20 years to this shaver, and I love the ease of use of a cordless shaver. This shaver is also much quieter than my old one, and I can wash the head under the tap to help clean it. While the trimmer is not built in, it only takes a few seconds to switch heads, so it is not a big deal. I'm really happy I switched to this shaver.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/17 Wet & dry electric shaver
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/17 Wet & dry electric shaver
gkswls2612
02/04/2019
한국
깔끔한 면도
면도도 잘되는 편이고 쓰고 나서 세척액으로 세척할수 있는게 좋네요 피부랑 밀착도가 높고 샤워하면서 쓰기에 좋네요
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/21 Wet & dry electric shaver
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/21 Wet & dry electric shaver
Mohammad
10/01/2016
New Zealand
Pembeli terverifikasi
So far so good
So far so good thank for making our life easier. thank you again
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/22 Wet & dry electric shaver
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/22 Wet & dry electric shaver
Sumber: Euromonitor International Limited, volume ritel, sesuai definisi kategori pencukur bulu badan, data 2024, riset yang dilakukan pada Oktober 2024.