S1070/04
Alat cukur protektif, basah atau kering
Kini Anda dapat menikmati hasil cukur yang menyegarkan tanpa khawatir membuat kulit terluka. Gunakan AquaTouch dengan gel atau busa pencukur untuk kenyamanan kulit yang lebih baik. Segel Aquatec memastikan pencukuran basah yang aman dan menyegarkan. Atau gunakan secara kering untuk hasil cukur yang cepat dan praktis.See all benefits
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Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Pilih cara bercukur yang Anda inginkan. Dengan segel Aquatec Basah & Kering, Anda bisa memilih pencukuran kering yang nyaman dan cepat. Atau pencukuran basah – dengan gel atau busa – bahkan di bawah pancuran.
Dapatkan pencukuran yang nyaman, basah atau kering. Sistem Pisau yang Mengasah Sendiri dengan bentuk kepala bulat akan bergerak dengan mulus di kulit Anda sembari melindunginya dari gores dan luka.
Kepala flex dengan 3 gerakan independen menyesuaikan mengikuti kontur wajah Anda, memastikan pisau selalu rapat dengan kulit untuk hasil cukur yang bersih, bahkan di area tersulit seperti leher dan rahang.
Sempurnakan penampilan Anda menggunakan pemangkas pop-up. Cocok untuk merawat kumis dan memangkas cambang.
Anda akan mendapatkan alat yang beroperasi selama 45+ menit - sekitar 15 kali pencukuran - hanya dengan 10 jam pengisian daya. Pencukur ini hanya beroperasi dalam mode tanpa kabel.
Cukup lepas kepala cukur dan bilas hingga bersih di bawah keran
Pegangan yang dirancang secara ergonomis ini membuatnya mudah dipegang agar bercukur lebih nyaman.
Semua alat pencukur kami memiliki garansi internasional 2 tahun dan dapat beradaptasi dengan voltase di mana saja. Pisau cukur tahan lama, hanya perlu diganti setelah 2 tahun.
Aksesori
Daya
Desain
Servis
Performa Pencukuran
Mudah digunakan
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