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  • Alat cukur protektif, basah atau kering Alat cukur protektif, basah atau kering Alat cukur protektif, basah atau kering

    Shaver series 1000 Pencukur elektrik basah dan kering

    S1070/04

    Alat cukur protektif, basah atau kering

    Kini Anda dapat menikmati hasil cukur yang menyegarkan tanpa khawatir membuat kulit terluka. Gunakan AquaTouch dengan gel atau busa pencukur untuk kenyamanan kulit yang lebih baik. Segel Aquatec memastikan pencukuran basah yang aman dan menyegarkan. Atau gunakan secara kering untuk hasil cukur yang cepat dan praktis.

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    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    Shaver series 1000 Pencukur elektrik basah dan kering

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    Alat cukur protektif, basah atau kering

    Dirancang untuk melindungi wajah dari luka

    • Sistem perlindungan kulit
    • Pisau yang mengasah sendiri
    • Kepala Flex 3 arah
    • Pemangkas pop-up
    Dapatkan pencukuran kering yang nyaman atau pencukuran basah yang menyegarkan dengan Aquatec

    Dapatkan pencukuran kering yang nyaman atau pencukuran basah yang menyegarkan dengan Aquatec

    Pilih cara bercukur yang Anda inginkan. Dengan segel Aquatec Basah & Kering, Anda bisa memilih pencukuran kering yang nyaman dan cepat. Atau pencukuran basah – dengan gel atau busa – bahkan di bawah pancuran.

    Pisau presisi yang mengasah sendiri untuk hasil cukur bersih yang andal

    Pisau presisi yang mengasah sendiri untuk hasil cukur bersih yang andal

    Dapatkan pencukuran yang nyaman, basah atau kering. Sistem Pisau yang Mengasah Sendiri dengan bentuk kepala bulat akan bergerak dengan mulus di kulit Anda sembari melindunginya dari gores dan luka.

    Kepala lentur 3 arah memudahkan mencukur di setiap lekuk wajah Anda

    Kepala lentur 3 arah memudahkan mencukur di setiap lekuk wajah Anda

    Kepala flex dengan 3 gerakan independen menyesuaikan mengikuti kontur wajah Anda, memastikan pisau selalu rapat dengan kulit untuk hasil cukur yang bersih, bahkan di area tersulit seperti leher dan rahang.

    Cocok untuk memangkas cambang dan kumis

    Cocok untuk memangkas cambang dan kumis

    Sempurnakan penampilan Anda menggunakan pemangkas pop-up. Cocok untuk merawat kumis dan memangkas cambang.

    45 menit pencukuran tanpa kabel setelah daya diisi 10 jam

    45 menit pencukuran tanpa kabel setelah daya diisi 10 jam

    Anda akan mendapatkan alat yang beroperasi selama 45+ menit - sekitar 15 kali pencukuran - hanya dengan 10 jam pengisian daya. Pencukur ini hanya beroperasi dalam mode tanpa kabel.

    Pencukur 100% tahan air, bisa dibilas di bawah keran

    Pencukur 100% tahan air, bisa dibilas di bawah keran

    Cukup lepas kepala cukur dan bilas hingga bersih di bawah keran

    Pegangan secara ergonomis dirancang agar mudah dipegang

    Pegangan secara ergonomis dirancang agar mudah dipegang

    Pegangan yang dirancang secara ergonomis ini membuatnya mudah dipegang agar bercukur lebih nyaman.

    Garansi 2 tahun, voltase internasional, dan pisau yang bisa diganti

    Garansi 2 tahun, voltase internasional, dan pisau yang bisa diganti

    Semua alat pencukur kami memiliki garansi internasional 2 tahun dan dapat beradaptasi dengan voltase di mana saja. Pisau cukur tahan lama, hanya perlu diganti setelah 2 tahun.

    Spesifikasi Teknis

    • Aksesori

      Perawatan
      Tutup pelindung
      Pemangkas pop-up disertakan
      Y

    • Daya

      Voltase otomatis
      100-240 V
      Pengisian daya
      10 jam pengisian daya penuh
      Jenis baterai
      NiMH
      Lama pemakaian
      45 mnt/ 15 kali cukur
      Daya siaga
      0,1  W
      Konsumsi daya maks.
      2  W

    • Desain

      Gagang
      Cengkeraman & gagang ergonomis
      Warna
      Aquamarine metallic & Hitam

    • Servis

      Head pengganti
      Ganti setiap 2 tahun dengan SH30
      Garansi 2-tahun
      Y

    • Performa Pencukuran

      Mengikuti kontur
      Kepala Flex 3 arah
      Sistem pencukuran
      • Pisau yang mengasah sendiri
      • Sistem Pisau CloseCut

    • Mudah digunakan

      Basah & Kering
      Penggunaan basah dan kering
      Pembersihan
      Dapat dicuci seluruhnya
      Layar
      Indikator pengisian daya
      Pengoperasian
      • Penggunaan tanpa kabel
      • Lepaskan kabel sebelum penggunaan

    Badge-D2C

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