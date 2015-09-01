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  • Alat Cukur Protektif, Basah maupun Kering Alat Cukur Protektif, Basah maupun Kering Alat Cukur Protektif, Basah maupun Kering

    Shaver series 5000 Pencukur elektrik basah dan kering

    S5070/04

    Alat Cukur Protektif, Basah maupun Kering

    Pencukur AquaTouch ini melindungi kulit selagi Anda menikmati pencukuran yang menyegarkan. Sistem Pisau Cukur ComfortCut kami dengan bentuk kepala yang bulat akan meluncur dengan mulus dan didesain untuk melindungi kulit Anda.

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    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    Shaver series 5000 Pencukur elektrik basah dan kering

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    Alat Cukur Protektif, Basah maupun Kering

    Melindungi 10x lebih baik dibandingkan pisau cukur biasa

    • Sistem Pisau ComfortCut
    • Pemakaian nirkabel 40 mnt/isi daya 1j
    • Pemangkas presisi SmartClick
    Bentuk kepala yang bulat didesain untuk melindungi kulit

    Bentuk kepala yang bulat didesain untuk melindungi kulit

    Pencukuran bersih tanpa gores dan luka. Sistem Pisau ComfortCut kami dengan bentuk kepala bulat akan meluncur dengan mudah sembari melindungi kulit Anda.

    Dapatkan pencukuran kering yang nyaman atau pencukuran basah yang menyegarkan dengan Aquatec

    Dapatkan pencukuran kering yang nyaman atau pencukuran basah yang menyegarkan dengan Aquatec

    Pilih cara bercukur yang Anda inginkan. Dengan segel Aquatec Basah & Kering, Anda bisa memilih pencukuran kering yang nyaman dan cepat. Atau pencukuran basah – dengan gel atau busa – bahkan di bawah pancuran.

    Ujung yang bulat bergerak dengan mulus di kulit untuk pencukuran yang aman

    Ujung yang bulat bergerak dengan mulus di kulit untuk pencukuran yang aman

    Dapatkan pencukuran yang nyaman, basah atau kering. Pisau ComfortCut kami dengan bentuk kepala bulat akan bergerak dengan mulus di kulit Anda sembari melindunginya dari gores dan luka.

    Kepala pencukur bisa bergerak lentur ke 5 arah untuk pencukuran bersih dan cepat

    Kepala pencukur bisa bergerak lentur ke 5 arah untuk pencukuran bersih dan cepat

    Kepala Pencukur Lentur 5-arah dengan 5 gerakan independen memastikan kontak yang dekat dengan kulit untuk pencukuran bersih dan cepat bahkan di leher dan garis rahang.

    Pemangkas click-on untuk pemangkasan kumis dan cambang yang sempurna

    Pemangkas click-on untuk pemangkasan kumis dan cambang yang sempurna

    Gunakan Pemangkas Presisi yang ramah di kulit untuk merapikan tampilan Anda. Sangat ideal untuk menjaga tampilan kumis dan memangkas cambang.

    40 menit pencukuran tanpa kabel

    40 menit pencukuran tanpa kabel

    Anda akan mendapatkan alat yang beroperasi selama 40+ menit – sekitar 13 kali pencukuran – hanya dalam satu jam pengisian daya. Pencukur ini hanya beroperasi dalam mode tanpa kabel.

    Waktu pengisian 1 jam

    Waktu pengisian 1 jam

    Mencukur lebih lama setiap kali diisi daya, berkat baterai yang tahan lama dan sangat efisien energi. Lakukan pengisian daya cepat selama 5 menit dan Anda akan memiliki daya yang cukup untuk sekali pencukuran.

    Indikator baterai 1-level dan penguncian saat bepergian

    Indikator baterai 1-level dan penguncian saat bepergian

    Layar intuitif menampilkan informasi yang relevan, memungkinkan Anda mendapatkan performa terbaik dari pencukur Anda: - Indikator Baterai 1-level - Indikator Baterai Lemah - Indikator Pengunci saat Bepergian

    Garansi 2 tahun, voltase internasional, dan pisau yang bisa diganti

    Garansi 2 tahun, voltase internasional, dan pisau yang bisa diganti

    Semua alat pencukur kami memiliki garansi internasional 2 tahun dan dapat beradaptasi dengan voltase di mana saja. Pisau cukur tahan lama, hanya perlu diganti setelah 2 tahun.

    Spesifikasi Teknis

    • Aksesori

      Perawatan
      Tutup pelindung
      SmartClick
      Pemangkas presisi

    • Daya

      Pengisian daya
      • 1 jam pengisian daya penuh
      • Pengisian daya cepat selama 5 menit untuk 1 kali pencukuran
      • Dapat diisi ulang
      Voltase otomatis
      100-240 V
      Jenis baterai
      NiMH
      Lama pemakaian
      40 menit / 13 kali pencukuran
      Daya siaga
      0,1  W
      Konsumsi daya maks.
      9  W

    • Desain

      Gagang
      Cengkeraman & gagang ergonomis
      Warna
      Abu-abu arang -Biru Laut

    • Servis

      Garansi 2-tahun
      Y
      Head pengganti
      Ganti setiap 2 thn dengan SH50

    • Performa Pencukuran

      SkinComfort
      • AquaTec Basah & Kering
      • Sistem SkinProtection
      Sistem pencukuran
      Sistem Pisau ComfortCut
      Mengikuti kontur
      Kepala Pencukur Lentur 5-arah

    • Mudah digunakan

      Pembersihan
      Dapat dicuci seluruhnya
      Layar
      • Indikator baterai 1 level
      • Indikator baterai hampir habis
      • Indikator travel lock
      Pengoperasian
      Lepaskan kabel sebelum penggunaan

    Apa saja yang terdapat di kotak?

    Foto kemasan

    Item lain dalam kotak

    • Pemangkas presisi SmartClick
    Badge-D2C

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    • Melindungi 10X lebih baik dibandingkan dengan pisau biasa - pengujian dilakukan di Jerman tahun 2015, setelah penyesuaian selama 21 hari
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