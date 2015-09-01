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- Pemangkas presisi SmartClick
S5070/04
Alat Cukur Protektif, Basah maupun Kering
Pencukur AquaTouch ini melindungi kulit selagi Anda menikmati pencukuran yang menyegarkan. Sistem Pisau Cukur ComfortCut kami dengan bentuk kepala yang bulat akan meluncur dengan mulus dan didesain untuk melindungi kulit Anda.See all benefits
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Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Pencukuran bersih tanpa gores dan luka. Sistem Pisau ComfortCut kami dengan bentuk kepala bulat akan meluncur dengan mudah sembari melindungi kulit Anda.
Pilih cara bercukur yang Anda inginkan. Dengan segel Aquatec Basah & Kering, Anda bisa memilih pencukuran kering yang nyaman dan cepat. Atau pencukuran basah – dengan gel atau busa – bahkan di bawah pancuran.
Dapatkan pencukuran yang nyaman, basah atau kering. Pisau ComfortCut kami dengan bentuk kepala bulat akan bergerak dengan mulus di kulit Anda sembari melindunginya dari gores dan luka.
Kepala Pencukur Lentur 5-arah dengan 5 gerakan independen memastikan kontak yang dekat dengan kulit untuk pencukuran bersih dan cepat bahkan di leher dan garis rahang.
Gunakan Pemangkas Presisi yang ramah di kulit untuk merapikan tampilan Anda. Sangat ideal untuk menjaga tampilan kumis dan memangkas cambang.
Anda akan mendapatkan alat yang beroperasi selama 40+ menit – sekitar 13 kali pencukuran – hanya dalam satu jam pengisian daya. Pencukur ini hanya beroperasi dalam mode tanpa kabel.
Mencukur lebih lama setiap kali diisi daya, berkat baterai yang tahan lama dan sangat efisien energi. Lakukan pengisian daya cepat selama 5 menit dan Anda akan memiliki daya yang cukup untuk sekali pencukuran.
Layar intuitif menampilkan informasi yang relevan, memungkinkan Anda mendapatkan performa terbaik dari pencukur Anda: - Indikator Baterai 1-level - Indikator Baterai Lemah - Indikator Pengunci saat Bepergian
Semua alat pencukur kami memiliki garansi internasional 2 tahun dan dapat beradaptasi dengan voltase di mana saja. Pisau cukur tahan lama, hanya perlu diganti setelah 2 tahun.
Aksesori
Daya
Desain
Servis
Performa Pencukuran
Mudah digunakan
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