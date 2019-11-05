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Dihentikan

Shaver series 9000Pencukur elektrik basah dan kering

S9111/12

4.2

| (557) Ulasan | 89% Merekomendasikan produk ini

1 award

Selalu memotong dengan sempurna

Shaver 9000 adalah pencukur terbaik kami saat ini. Teknologi uniknya yang mendeteksi kontur menawarkan cakupan luar biasa untuk setiap kontur wajah Anda, dan sistem V-Track mengarahkan rambut ke posisi pemotongan terbaik untuk hasil paling rapi.

Lihat semua manfaat
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Merek Pencukur Elektrik No. 1 Dunia1

Memotong rambut 20% lebih banyak* dalam satu gerakan

Selalu memotong dengan sempurna

  • Pisau Presisi V-Track

  • Kepala Pencukur Pendeteksi Lekuk 8-arah

  • Pemangkas presisi SmartClick

Pisau mengarahkan rambut ke dalam posisi sempurna untuk hasil cukur yang mulus

Pisau mengarahkan rambut ke dalam posisi sempurna untuk hasil cukur yang mulus

Dapatkan pencukuran bersih sempurna. Pisau Presisi V-track yang dipatenkan mengarahkan setiap helai rambut ke posisi pencukuran terbaik, bahkan yang tumbuh mendatar dan dengan panjang rambut yang berbeda. Mencukur 30% lebih bersih dalam sekali sapuan sehingga kulit Anda bebas iritasi.

Kepala pencukur dapat bergerak ke 8 arah yang berbeda untuk hasil cukur luar biasa

Kepala pencukur dapat bergerak ke 8 arah yang berbeda untuk hasil cukur luar biasa

Ikuti setiap lekuk wajah dan leher Anda dengan kepala pencukur Pendeteksi Lekuk 8-arah. Anda akan menangkap 20% lebih banyak rambut dengan sempurna. Menghasilkan pencukuran yang sangat bersih dan mulus.

Dapatkan pencukuran kering yang nyaman atau pencukuran basah yang menyegarkan dengan Aquatec

Dapatkan pencukuran kering yang nyaman atau pencukuran basah yang menyegarkan dengan Aquatec

Pilih cara bercukur yang Anda inginkan. Dengan segel Aquatec Basah & Kering, Anda bisa memilih pencukuran kering yang nyaman dan cepat. Atau pencukuran basah – dengan gel atau busa – bahkan di bawah pancuran.

Spesifikasi Teknis

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Penghargaan

  • Gambar AWARD-612383

Ulasan

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Ulasan pelanggan dalam bentuk penilaian produk dan bintang bermanfaat bagi semua pelanggan. Ulasan ini membantu Anda mempelajari lebih lanjut tentang produk dan membuat keputusan pembelian. Setiap pelanggan yang telah membeli produk secara online atau di toko dapat mengirimkan ulasan

4.2

dari 5

557

Ulasan

89%

Merekomendasikan produk ini

05/11/2019

Malaysia

Malaysia

Pembeli terverifikasi

Excellent shaving experience

The shaver does a really good job of my daily shaving. It is very quiet and my wife can't even hear that I am shaving. The blades are so smooth and I don't even feel the shaver going onto my skin. It is easy to clean under the running tap after each shave. I love the long battery life. I have only charged it once since I starting using it a month ago. Real value for money

Keunggulan

All of the above

Kekurangan

No stand for it.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Shaver series 9000 S9111/12 Wet and dry electric shaver

Tanggal Penggunaan 2018-10-05

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Shaver series 9000 S9111/12 Wet and dry electric shaver

Tanggal Penggunaan 2018-10-05

27/04/2019

Malaysia

Malaysia

Great product

Great product as with all Philips products. Been using Philips products for the last 20 years, I never had any problems with it.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Shaver series 9000 S9152/12 Wet and dry electric shaver

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Shaver series 9000 S9152/12 Wet and dry electric shaver

19/08/2018

Malaysia

Malaysia

PHILIPS SHAVERS S9111

In 2 month i use PHILIPS SHAVERS S9111 and i can say this is the good shavers in market now. With new products and new technology.PHILIPS SHAVERS S9111 is the best. Easy to use and maintenance .come with new look and easy to handle. Can use in dry and wet conditions.and can wash with water after used. For me this PHILIPS SHAVERS S9111 is the best and great shaves in 2018

Ulasan ini dibuat untuk Shaver series 9000 S9111/12 Wet and dry electric shaver

Ulasan ini dibuat untuk Shaver series 9000 S9111/12 Wet and dry electric shaver

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Penafian

  1. Sumber: Euromonitor International Limited, volume ritel, sesuai definisi kategori pencukur bulu badan, data 2024, riset yang dilakukan pada Oktober 2024. 

  1. Memotong rambut 20% lebih banyak - dibandingkan SensoTouch