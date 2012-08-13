Cari istilah

ID
EN
  • Cara alami untuk menyusui menggunakan botol Cara alami untuk menyusui menggunakan botol Cara alami untuk menyusui menggunakan botol

    Philips Avent Paket Awal untuk Bayi Baru Lahir

    SCD290/01

    Cara alami untuk menyusui menggunakan botol

    Koleksi praktis yang mencakup 4 botol Natural (2x 125ml dan 2x 260ml), sikat botol dan dot, serta empeng putih bening untuk 0-6 bulan. Botol baru ini menjadikan pemberian susu botol terasa lebih alami, dan lebih mudah mengombinasikan antara ASI dan susu botol.

    See all benefits

    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    Philips Avent Paket Awal untuk Bayi Baru Lahir

    Produk serupa

    See all Set memberi susu botol
    Daftar

    Berlangganan newsletter kami

    Cara alami untuk menyusui menggunakan botol

    Set botol, dot, dan empeng

    • Alami
    Menempel pada mulut bayi secara alami berkat dot lebar seperti payudara

    Menempel pada mulut bayi secara alami berkat dot lebar seperti payudara

    Dot lebar seperti payudara memudahkan mulut bayi menempel secara alami seperti pada payudara, sehingga bayi mudah mengombinasikan antara ASI dan susu botol.

    Kelopak Unik sehingga dot lembut dan fleksibel tetapi tidak mudah kempis

    Kelopak Unik sehingga dot lembut dan fleksibel tetapi tidak mudah kempis

    Kelopak di dalam dot meningkatkan kelembutan dan kelenturan tanpa menjadikan dot mengempis. Bayi Anda akan menikmati proses menyusu yang lebih nyaman dan memuaskan.

    Sistem anti kolik canggih dengan katup ganda inovatif

    Sistem anti kolik canggih dengan katup ganda inovatif

    Katup ganda inovatif didesain untuk mengurangi kolik dan rasa tidak nyaman dengan mengalirkan udara ke botol dan bukan ke perut bayi.

    Bentuk ergonomis untuk kenyamanan maksimal

    Bentuk ergonomis untuk kenyamanan maksimal

    Berkat bentuknya yang unik, botol menjadi mudah dipegang dan digenggam dari segala arah untuk kenyamanan maksimal, bahkan untuk tangan mungil bayi.

    Dot ortodontik

    Dot ortodontik

    Dot ortodontik yang lentur pada empeng bening ini mendukung perkembangan alami langit-langit, gigi, dan gusi bayi. Semua empeng kami terbuat dari silikon, tak berasa dan tak berbau.

    Kompatibel dengan rangkaian produk Philips Avent Natural

    Kompatibel dengan rangkaian produk Philips Avent Natural

    Botol Philips Avent Natural baru kompatibel dengan rangkaian produk Philips Avent, kecuali botol dan gagang cangkir Classic. Saran kami, gunakan hanya botol Natural dengan dot Natural.

    Sikat botol dengan kepala sikat lengkung agar membersihkan lebih mudah

    Sikat botol dengan kepala sikat lengkung agar membersihkan lebih mudah

    Kepala sikat lengkung khusus dan ujung gagang yang dicetak bisa mencapai semua sudut leher botol yang lebar, dot, dan produk menyusui bayi untuk pembersihan menyeluruh.

    Mudah digunakan dan dibersihkan, pemasangan cepat dan mudah

    Mudah digunakan dan dibersihkan, pemasangan cepat dan mudah

    Leher botol lebar, sehingga mudah diisi dan dibersihkan. Hanya memiliki beberapa komponen, sehingga cepat dan mudah dipasang.

    Botol ini bebas BPA*

    Botol ini bebas BPA*

    Botol susu Philips Avent Natural baru terbuat dari bahan bebas BPA* (polipropilena).

    Spesifikasi Teknis

    • Desain

      Desain botol
      • Bentuk ergonomis
      • Leher lebar

    • Fitur

      Dapat disterilkan
      Y

    • Bahan

      Botol
      • Bebas BPA*
      • Polipropilena
      Dot
      • Bebas BPA*
      • Silikon

    • Item yang disertakan

      Botol susu
      4  pcs
      Sikat botol dan dot
      1  pcs
      Empeng bening
      1  pcs

    • Mudah digunakan

      Penggunaan botol
      • Mudah digenggam
      • Perakitan mudah
      • Mudah membersihkan

    • Botol

      Bahan
      Bebas BPA*

    • Fungsi

      Katup anti-kolik
      Sistem anti-kolik canggih
      Menempel pada mulut bayi
      • Mudah mengombinasikan antara ASI dan susu botol
      • Menempel pada mulut bayi secara alami
      Dot
      • Dot ekstra lembut dan lentur
      • Kelopak unik yang nyaman

    • Tahap perkembangan

      Tahap
      0 - 6 bulan

    Badge-D2C

    Dapatkan dukungan untuk produk ini

    Temukan tip seputar produk, pertanyaan umum, buku panduan pengguna, serta informasi keselamatan dan kepatuhan.

    Produk yang disarankan

    Produk baru dilihat

    Ulasan

    Jadilah orang pertama yang mengulas item ini

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Seluruh hak cipta.

    Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.