SCD290/01
Cara alami untuk menyusui menggunakan botol
Koleksi praktis yang mencakup 4 botol Natural (2x 125ml dan 2x 260ml), sikat botol dan dot, serta empeng putih bening untuk 0-6 bulan. Botol baru ini menjadikan pemberian susu botol terasa lebih alami, dan lebih mudah mengombinasikan antara ASI dan susu botol.See all benefits
Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Dot lebar seperti payudara memudahkan mulut bayi menempel secara alami seperti pada payudara, sehingga bayi mudah mengombinasikan antara ASI dan susu botol.
Kelopak di dalam dot meningkatkan kelembutan dan kelenturan tanpa menjadikan dot mengempis. Bayi Anda akan menikmati proses menyusu yang lebih nyaman dan memuaskan.
Katup ganda inovatif didesain untuk mengurangi kolik dan rasa tidak nyaman dengan mengalirkan udara ke botol dan bukan ke perut bayi.
Berkat bentuknya yang unik, botol menjadi mudah dipegang dan digenggam dari segala arah untuk kenyamanan maksimal, bahkan untuk tangan mungil bayi.
Dot ortodontik yang lentur pada empeng bening ini mendukung perkembangan alami langit-langit, gigi, dan gusi bayi. Semua empeng kami terbuat dari silikon, tak berasa dan tak berbau.
Botol Philips Avent Natural baru kompatibel dengan rangkaian produk Philips Avent, kecuali botol dan gagang cangkir Classic. Saran kami, gunakan hanya botol Natural dengan dot Natural.
Kepala sikat lengkung khusus dan ujung gagang yang dicetak bisa mencapai semua sudut leher botol yang lebar, dot, dan produk menyusui bayi untuk pembersihan menyeluruh.
Leher botol lebar, sehingga mudah diisi dan dibersihkan. Hanya memiliki beberapa komponen, sehingga cepat dan mudah dipasang.
Botol susu Philips Avent Natural baru terbuat dari bahan bebas BPA* (polipropilena).
Desain
Fitur
Bahan
Item yang disertakan
Mudah digunakan
Botol
Fungsi
Tahap perkembangan
Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.