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  • Terbukti secara klinis mengurangi kolik dan rasa tidak nyaman* Terbukti secara klinis mengurangi kolik dan rasa tidak nyaman* Terbukti secara klinis mengurangi kolik dan rasa tidak nyaman*

    Philips Avent Paket Awal untuk Bayi Baru Lahir

    SCD371/00

    Terbukti secara klinis mengurangi kolik dan rasa tidak nyaman*

    Koleksi praktis SCD371/00 dari Philips Avent mencakup 4 botol Classic+ (2x 125ml dan 2x 260ml), sikat botol dan dot, serta empeng putih bening untuk 0-6 bulan.

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    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    Philips Avent Paket Awal untuk Bayi Baru Lahir

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    Terbukti secara klinis mengurangi kolik dan rasa tidak nyaman*

    Mudah dibersihkan agar hiegenis sempurna

    • Classic+ (baru)
    Sistem anti-kolik yang terbukti mengurangi kolik*

    Sistem anti-kolik yang terbukti mengurangi kolik*

    Tidak seperti botol lain, sistem anti-kolik yang terbukti secara klinis kini diterapkan pada dot, sehingga botol jadi lebih mudah dipasang dengan benar. Saat bayi Anda minum, katup unik pada dot akan membuka sehingga udara mengalir ke dalam botol, bukan ke perut bayi Anda.

    Mengurangi rengekan, khususnya di malam hari

    Mengurangi rengekan, khususnya di malam hari

    Tidur dan gizi amat penting bagi kesehatan dan kegembiraan bayi Anda. Sebuah uji klinis acak telah dilakukan untuk membuktikan apakah desain botol susu bayi memengaruhi "perilaku bayi". Botol susu Philips Avent Classic terbukti mengurangi rengekan secara signifikan sekitar 28 menit per hari dibandingkan dengan botol lain (46 menit vs 74 menit, p=0,05). Hal ini terbukti terutama di malam hari.*

    Bayi akan mengendalikan aliran susu untuk mengurangi muntah, sendawa, dan gas

    Bayi akan mengendalikan aliran susu untuk mengurangi muntah, sendawa, dan gas

    Katup unik pada dot bergerak lentur sesuai irama menyusu bayi Anda. Susu hanya mengalir sesuai irama yang diinginkan bayi Anda untuk mencegah minum berlebihan dan muntah, sendawa, dan gas.

    Leher lebar dan komponen yang sedikit sehingga mudah dibersihkan

    Leher lebar dan komponen yang sedikit sehingga mudah dibersihkan

    Dengan hanya 4 komponen, leher botol lebar, dan sudut bundar, botol ini mudah dibersihkan dengan cepat dan menyeluruh. Yakinlah bahwa botol Anda akan betul-betul bersih dalam sekejap.

    Komponen yang sedikit untuk pemasangan cepat dan ringkas

    Komponen yang sedikit untuk pemasangan cepat dan ringkas

    Botol Classic+ baru hanya memiliki 4 komponen untuk pemasangan cepat dan ringkas.

    Bentuk ergonomis yang mudah digenggam

    Bentuk ergonomis yang mudah digenggam

    Berkat bentuknya yang unik, botol susu menjadi mudah dipegang dan digenggam dari segala arah untuk kenyamanan maksimal, bahkan untuk tangan mungil bayi.

    Kompatibel dengan rangkaian produk Philips Avent

    Kompatibel dengan rangkaian produk Philips Avent

    Botol Philips Avent Classic+ kompatibel dengan sebagian besar rangkaian produk Philips Avent. Saran kami, gunakan botol Classic+ hanya dengan dot Classic+.

    Tersedia tingkat aliran dot yang berbeda

    Tersedia tingkat aliran dot yang berbeda

    Rangkaian Philips Avent Classic+ menawarkan tingkat aliran dot yang berbeda sesuai pertumbuhan bayi. Ingat bahwa indikasi usia hanya sebagai perkiraan saja, karena kecepatan perkembangan tiap bayi berbeda. Semua dot tersedia dalam kemasan ganda: Baru Lahir (Newborn), Lambat (Slow), Sedang (Medium), Cepat (Fast), dan Bervariasi (Variable).

    Kepala sikat lengkung dan ujung gagang dicetak

    Kepala sikat lengkung dan ujung gagang dicetak

    Kepala sikat lengkung khusus dan ujung gagang yang dicetak bisa mencapai sudut dari semua jenis botol, dot, dan perlengkapan menyusui bayi untuk pembersihan menyeluruh.

    Bebas-bocor untuk proses menyusu yang menyenangkan

    Botol Classic+ baru didesain untuk mencegah kebocoran saat menyusu, sehingga pengalaman menyusu menjadi menyenangkan.

    Bebas BPA

    Sesuai EU Directive (2011/8/EU), botol susu Philips Avent Classic+ terbuat dari bahan bebas BPA (polipropilena).

    Spesifikasi Teknis

    • Nyaman

      Kapasitas
      4  oz

    • Desain

      Desain botol
      • Leher lebar
      • Bentuk ergonomis

    • Fitur

      Dapat disterilkan
      Y

    • Bahan

      Botol
      • Polipropilena
      • Bebas BPA*
      Dot
      • Silikon
      • Bebas BPA*

    • Item yang disertakan

      Botol Susu
      4  pcs
      Sikat botol dan dot
      1  pcs
      Empeng bening
      1  pcs

    • Mudah digunakan

      Penggunaan botol
      • Mudah membersihkan
      • Mudah digenggam
      Mudah digunakan
      • Mudah digenggam
      • Aman untuk mesin pencuci piring & microwave
      • Perakitan mudah
      • Mudah membersihkan

    • Botol

      Bahan
      Bebas BPA*

    • Fungsi

      Terbukti secara klinis
      anti-kolik yang terbukti secara klinis
      Dot
      • Bergerak lentur sesuai irama menyusu
      • Mudah menempel pada mulut bayi (latch-on)

    • Tahap perkembangan

      Tahap
      0-12 bulan

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    • Pada usia 2 minggu, bayi yang minum dengan botol Philips Avent menunjukkan kecenderungan jarang kolik dibanding bayi yang minum dengan botol biasa. Pada usia 2 minggu, bayi yang minum dengan botol Philips Avent menunjukkan kecenderungan jarang merengek dibanding bayi yang minum dengan botol lain.
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