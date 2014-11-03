Sistem anti-kolik yang terbukti mengurangi kolik*

Tidak seperti botol lain, sistem anti-kolik yang terbukti secara klinis kini diterapkan pada dot, sehingga botol jadi lebih mudah dipasang dengan benar. Saat bayi Anda minum, katup unik pada dot akan membuka sehingga udara mengalir ke dalam botol, bukan ke perut bayi Anda.