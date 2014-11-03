SCD371/00
Terbukti secara klinis mengurangi kolik dan rasa tidak nyaman*
Koleksi praktis SCD371/00 dari Philips Avent mencakup 4 botol Classic+ (2x 125ml dan 2x 260ml), sikat botol dan dot, serta empeng putih bening untuk 0-6 bulan.See all benefits
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Tidak seperti botol lain, sistem anti-kolik yang terbukti secara klinis kini diterapkan pada dot, sehingga botol jadi lebih mudah dipasang dengan benar. Saat bayi Anda minum, katup unik pada dot akan membuka sehingga udara mengalir ke dalam botol, bukan ke perut bayi Anda.
Tidur dan gizi amat penting bagi kesehatan dan kegembiraan bayi Anda. Sebuah uji klinis acak telah dilakukan untuk membuktikan apakah desain botol susu bayi memengaruhi "perilaku bayi". Botol susu Philips Avent Classic terbukti mengurangi rengekan secara signifikan sekitar 28 menit per hari dibandingkan dengan botol lain (46 menit vs 74 menit, p=0,05). Hal ini terbukti terutama di malam hari.*
Katup unik pada dot bergerak lentur sesuai irama menyusu bayi Anda. Susu hanya mengalir sesuai irama yang diinginkan bayi Anda untuk mencegah minum berlebihan dan muntah, sendawa, dan gas.
Dengan hanya 4 komponen, leher botol lebar, dan sudut bundar, botol ini mudah dibersihkan dengan cepat dan menyeluruh. Yakinlah bahwa botol Anda akan betul-betul bersih dalam sekejap.
Botol Classic+ baru hanya memiliki 4 komponen untuk pemasangan cepat dan ringkas.
Berkat bentuknya yang unik, botol susu menjadi mudah dipegang dan digenggam dari segala arah untuk kenyamanan maksimal, bahkan untuk tangan mungil bayi.
Botol Philips Avent Classic+ kompatibel dengan sebagian besar rangkaian produk Philips Avent. Saran kami, gunakan botol Classic+ hanya dengan dot Classic+.
Rangkaian Philips Avent Classic+ menawarkan tingkat aliran dot yang berbeda sesuai pertumbuhan bayi. Ingat bahwa indikasi usia hanya sebagai perkiraan saja, karena kecepatan perkembangan tiap bayi berbeda. Semua dot tersedia dalam kemasan ganda: Baru Lahir (Newborn), Lambat (Slow), Sedang (Medium), Cepat (Fast), dan Bervariasi (Variable).
Kepala sikat lengkung khusus dan ujung gagang yang dicetak bisa mencapai sudut dari semua jenis botol, dot, dan perlengkapan menyusui bayi untuk pembersihan menyeluruh.
Botol Classic+ baru didesain untuk mencegah kebocoran saat menyusu, sehingga pengalaman menyusu menjadi menyenangkan.
Sesuai EU Directive (2011/8/EU), botol susu Philips Avent Classic+ terbuat dari bahan bebas BPA (polipropilena).
Nyaman
Desain
Fitur
Bahan
Item yang disertakan
Mudah digunakan
Botol
Fungsi
Tahap perkembangan
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