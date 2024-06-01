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  • Mendukung ritme minum bayi sendiri Mendukung ritme minum bayi sendiri Mendukung ritme minum bayi sendiri

    Philips Avent Natural Response Set Hadiah Bayi

    SCD837/11

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Mendukung ritme minum bayi sendiri

    Set hadiah yang cocok untuk memberi ASI dan pastinya disukai bayi dengan warna yang menarik. Dengan Dot Natural Response, bayi dapat meminum ASI lewat botol seperti lewat payudara sesuai ritmenya sendiri. Mudah mengombinasikan antara menyusu langsung dan minum lewat botol. Pemilihan dot yang tepat adalah hal yang penting. Baca di bawah.

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    Harga ritel yang disarankan: Rp454.900,00

    Philips Avent Natural Response Set Hadiah Bayi

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    Mendukung ritme minum bayi sendiri

    Dot yang berfungsi seperti payudara

    • 2 Botol
    • empeng ultra air
    Dot akan mengalirkan susu saat bayi aktif minum susu

    Dot akan mengalirkan susu saat bayi aktif minum susu

    Dot Natural Response berfungsi sesuai irama menyusu alami bayi Anda, memudahkan Anda mengombinasikan antara ASI dan susu botol. Dot memiliki bukaan unik yang hanya mengalirkan susu saat bayi minum dengan aktif. Jadi, saat bayi berhenti sejenak untuk menelan dan bernapas, susu juga akan berhenti mengalir.

    Pilih aliran dot yang tepat untuk bayi Anda

    Pilih aliran dot yang tepat untuk bayi Anda

    Setiap bayi memiliki cara dan kebiasaan menyusu masing-masing. Kami telah merancang berbagai aliran dot yang disesuaikan dengan kebutuhan bayi dan botol Anda. Semua Dot Natural Response terbuat dari silikon lembut.

    Pemilihan dot yang tepat adalah hal penting

    Pemilihan dot yang tepat adalah hal penting

    Kecepatan belajar setiap orang berbeda-beda. Demikian halnya dengan kemampuan menyedot pada bayi. Itulah alasan sebagian bayi memerlukan bantuan dot “First Flow” (Dot 0) sebelum beralih ke dot Natural Response. Coba gunakan dot “First Flow” terlebih dahulu jika bayi Anda butuh waktu lebih dari 20 menit untuk minum 50 ml/1.7 oz menggunakan dot Natural Response. Coba gunakan dot Natural Response dengan laju aliran yang lebih cepat jika bayi Anda malah memainkan dot dan tidak meminum susu atau terlihat frustrasi. Jika masalah berlanjut, konsultasikan dengan tenaga kesehatan profesional.

    Didesain untuk mengurangi kolik dan rasa tidak nyaman*

    Didesain untuk mengurangi kolik dan rasa tidak nyaman*

    Katup anti-kolik dirancang untuk mencegah udara mengalir ke perut bayi selama menyusui, untuk membantu mengurangi kolik dan rasa tidak nyaman.

    Desain dot tanpa bocor mencegah tumpah dan terbuangnya susu

    Desain dot tanpa bocor mencegah tumpah dan terbuangnya susu

    Bukaan dot dirancang untuk mengalirkan susu hanya saat bayi menyusu. Jadi Anda bisa menghindari terbuangnya susu, baik di rumah atau di perjalanan.

    Mulut bayi menempel secara alami pada dot yang berbentuk seperti payudara

    Mulut bayi menempel secara alami pada dot yang berbentuk seperti payudara

    Dot lebar, lembut, dan fleksibel ini didesain menyerupai bentuk dan tekstur payudara, sehingga membantu bayi menempel dan menyusu dengan nyaman.

    Mudah digunakan, mudah dibersihkan, dan cepat dipasang

    Mudah digunakan, mudah dibersihkan, dan cepat dipasang

    Leher botol lebar, sehingga mudah diisi dan dibersihkan. Hanya memiliki beberapa komponen, sehingga cepat dan mudah dipasang.

    Mudah dipegang bahkan oleh tangan mungil

    Mudah dipegang bahkan oleh tangan mungil

    Botol ergonomis mudah digenggam dari segala arah untuk memberikan kenyamanan maksimal saat menyusui. Mudah dipegang oleh tangan Anda dan tangan mungil si kecil.

    Bersabarlah selagi bayi belajar menyesuaikan

    Bersabarlah selagi bayi belajar menyesuaikan

    Botol Susu Bayi Natural Response kami yang baru berbeda dengan botol susu bayi pada umumnya. Seperti halnya menyusui, perlu beberapa kali mencoba hingga bisa melakukannya dengan benar. Ini normal.

    Kompatibel dengan semua rangkaian produk Philips Avent

    Kompatibel dengan semua rangkaian produk Philips Avent

    Memadupadankan pompa ASI, komponen botol dan gelas, serta membuat produk yang sesuai untuk Anda, saat Anda membutuhkannya.

    Dot dan Botol Natural Response bebas BPA*

    Dot dan Botol Natural Response bebas BPA*

    Botol susu dan dot Philips Avent Natural terbuat dari bahan bebas BPA*.

    empeng Ultra Air, untuk kulit sensitif bayi Anda

    empeng Ultra Air, untuk kulit sensitif bayi Anda

    Tenangkan si kecil dengan empeng yang memberikan sirkulasi udara yang baik. Empeng Ultra Air Philips Avent memiliki ventilasi ekstra besar untuk menjaga agar kulit bayi tetap kering. Pelindungnya yang ringan dirancang untuk aliran udara yang maksimal.

    Spesifikasi Teknis

    • Bahan

      Dot
      • Silikon
      • Bebas BPA*

    • Item yang disertakan

      Botol Susu Bayi 9 oz/260 ml
      2  pcs
      Dot Aliran Sedang
      2 potong
      empeng Ultra Air 0-6 bulan
      2  pcs

    • Fungsi

      Fitur Dot
      • Menempel pada mulut bayi secara alami
      • Desain tanpa bocor
      • Lembut dan fleksibel
      • Katup anti-kolik

    Badge-D2C

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